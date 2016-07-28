《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--7月28日

****澳新经济指标预测--1月17日-1月24日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1
7月28日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1港元=0.85827 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 13.30 7.16 2.16 南玻 10.93 6.35 2.01 深康佳 4.88 2.90 1.96 ST中华 10.79 5.06 2.48 ST中冠 10.71 4.62 2.70 深深宝 13.17 5.96 2.57 深华发 18.64 6.73 3.23 深赤湾 15.93 11.24 1.65 特力 65.00 21.96 3.45 飞亚达 11.36 7.02 1.89 一致药业 73.19 47.10 1.81 深深房 10.31 5.30 2.27 ST盛润 7.93 6.22 1.49 深南电 12.49 5.32 2.74 深纺织 12.49 7.22 2.02 方大集团 17.15 7.24 2.76 深国商 12.32 5.42 2.65 深赛格 11.54 5.41 2.49 宝石 12.57 6.08 2.41 小天鹅 36.00 27.00 1.55 粤高速 6.36 4.21 1.76 晨鸣纸业 9.04 6.43 1.64 ST珠江 9.84 5.83 1.97 美菱电器 6.39 4.54 1.64 大冷股份 10.37 6.13 1.97 粤电力 5.12 3.56 1.68 佛山照明 11.53 6.38 2.11 江铃汽车 25.02 17.93 1.63 沙隆达 10.68 6.79 1.83 苏常柴 8.75 4.82 2.12 威孚高科 20.88 16.33 1.49 古井贡酒 46.18 30.98 1.74 ST东海 12.48 6.47 2.25 长安汽车 16.26 12.79 1.48 京东方 2.34 2.03 1.34 鲁泰 11.29 10.11 1.30 本钢板材 5.99 2.46 2.84 张裕 41.05 23.15 2.07 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。