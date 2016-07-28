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亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 16:12 BJT

《全球汇市》美元兑日圆下滑，对日本央行祭出强力刺激措施的预期减弱

美元指数 下滑0.7%至两周低点96.343，料将创下八周内最大单日跌幅。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1110  1.1055  +0.50  +2.30  1.0860
    美元/日圆            104.73  105.39  -0.63 -12.94  120.30
    欧元/日圆         116.38  116.52  -0.12 -10.80  130.47
    美元/瑞郎            0.9834  0.9855  -0.21  -1.84  1.0018
    英镑/美元            1.3209  1.3220  -0.08 -10.37  1.4738
    美元/加元            1.3120  1.3187  -0.51  -5.20  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6632  6.6707  -0.11  +1.45  6.5680
    澳元/美元            0.7544  0.7490  +0.72  +3.70  0.7275
    新西兰元/美元        0.7111  0.7072  +0.55  +4.19  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0931  1.0900  +0.28  +0.41  1.0886
    欧元/英镑         0.8410  0.8359  +0.61 +14.16  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.5357  9.5423  -0.07  +3.98  9.1705
    美元/挪威克朗        8.5005  8.5306  -0.35  -3.84  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译/审校  王洋/刘秀红/孙茉莉/李婷仪/李春喜/艾茂林/于春红)

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