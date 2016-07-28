《全球汇市》美元兑日圆下滑，对日本央行祭出强力刺激措施的预期减弱

****澳新经济指标预测--1月17日-1月24日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1
美元指数 下滑0.7%至两周低点96.343，料将创下八周内最大单日跌幅。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1110 1.1055 +0.50 +2.30 1.0860 美元/日圆 104.73 105.39 -0.63 -12.94 120.30 欧元/日圆 116.38 116.52 -0.12 -10.80 130.47 美元/瑞郎 0.9834 0.9855 -0.21 -1.84 1.0018 英镑/美元 1.3209 1.3220 -0.08 -10.37 1.4738 美元/加元 1.3120 1.3187 -0.51 -5.20 1.3839 美元/离岸人民币 6.6632 6.6707 -0.11 +1.45 6.5680 澳元/美元 0.7544 0.7490 +0.72 +3.70 0.7275 新西兰元/美元 0.7111 0.7072 +0.55 +4.19 0.6825 欧元/瑞郎 1.0931 1.0900 +0.28 +0.41 1.0886 欧元/英镑 0.8410 0.8359 +0.61 +14.16 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.5357 9.5423 -0.07 +3.98 9.1705 美元/挪威克朗 8.5005 8.5306 -0.35 -3.84 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 王洋/刘秀红/孙茉莉/李婷仪/李春喜/艾茂林/于春红)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。