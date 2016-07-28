日本金融：沽空机构格劳克斯研究的做法有“道德问题”--日本交易所集团

路透东京7月28日 - 日本交易所集团(JPX)的CEO 周四称，做空机构--格劳克斯研究(Glaucus)在卖空伊藤忠商事 股票后发布对该公司的负面报告，这一做法存在“道德问题”。

日本交易所集团CEO清田了指的是，格劳克斯研究在做空伊藤忠商事股票后才发布报告批评其做账方法，致使该公司股价一度大跌10%。

清田了还告诉记者，市场监管机构对格劳克斯研究是否存在不合法交易一事进行调查是可能的。

日本交易所集团是东京证券交易所和大阪证券交易所的所有人。(完)