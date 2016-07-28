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亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 16:11 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--7月28日

7月28日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时
间16:10时，1港元=0.85809人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为27.37%，低于上交易日收盘的27.42%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.29      4.43      1.13
 建设银行                                          5.03      5.27      1.11
 中国银行                                          3.33      3.22      1.21
 农业银行                                          3.10      2.88      1.25
 招商银行                                         17.14     16.76      1.19
 中信银行                                          5.87      4.95      1.38
 交通银行                                          5.62      5.29      1.24
 民生银行                                          9.13      8.20      1.30
 中国人寿                                         21.13     17.98      1.37
 中国平安                                         32.45     36.90      1.02
 中国太保                                         27.16     27.95      1.13
 中信证券                                         16.31     16.76      1.13
 新华人寿                                         40.02     27.90      1.67
 海通证券                                         15.46     12.66      1.42
 华能国际                                          7.43      4.86      1.78
 大唐发电                                          4.02      2.00      2.34
 华电国际                                          5.24      3.70      1.65
 中煤能源                                          5.48      3.98      1.60
 中国神华                                         14.70     14.58      1.17
 中国石油                                          7.22      5.36      1.57
 兖州煤业                                         11.75      4.65      2.94
 中国石化                                          4.82      5.67      0.99
 上海石化                                          6.01      3.75      1.87
 中海油服                                         12.13      6.12      2.31
 仪征化纤                                          3.85      1.45      3.09
 中国铝业                                          3.89      2.54      1.78
 江西铜业                                         14.74      9.14      1.88
 洛阳钼业                                          4.10      1.77      2.70
 紫金矿业                                          3.54      2.95      1.40
 马钢股份                                          2.61      1.75      1.74
 鞍钢股份                                          4.12      3.80      1.26
 重庆钢铁                                          2.52      1.66      1.77
 海螺水泥                                         16.25     20.75      0.91
 洛阳玻璃                                         25.93      4.43      6.82
 京城机电                                         10.60      3.13      3.95
 中联重科                                          4.19      2.57      1.90
 金隅股份                                          4.08      2.90      1.64
 中国国航                                          8.34      6.06      1.60
 东方航空                                          7.01      4.44      1.84
 南方航空                                          8.54      5.11      1.95
 中国远洋                                          5.28      2.78      2.21
 中海集运                                          4.06      1.68      2.82
 中集集团                                         13.87      9.20      1.76
 中海发展                                          6.20      4.45      1.62
 宁沪高速                                          9.06     10.94      0.97
 深高速                                            8.43      7.48      1.31
 成渝高速                                          4.66      2.68      2.03
 皖通高速                                         14.37      6.07      2.76
 广深铁路                                          4.14      3.76      1.28
 中国南车                                          9.08      7.30      1.45
 中国交建                                         10.83      8.64      1.46
 中国铁建                                          8.88      9.41      1.10
 中国中铁                                          6.84      5.94      1.34
 长城汽车                                         10.46      7.84      1.55
 比亚迪                                           59.75     50.05      1.39
 广汽集团                                         23.82     10.30      2.69
 青岛啤酒                                         30.56     27.30      1.30
 白云山                                           27.45     19.54      1.64
 新华制药                                         11.28      5.40      2.43
 海信科龙                                         10.29      4.65      2.58
 南京熊猫                                         17.12      6.22      3.21
 晨鸣纸业                                          9.04      6.82      1.54
 上海医药                                         20.76     18.94      1.28
 中兴通讯                                         14.81     10.70      1.61
 东方电气                                          9.98      6.26      1.86
 潍柴动力                                          8.80      9.50      1.08
 东北电气                                          6.17      2.64      2.72
 广船国际                                         29.14     11.90      2.85
 昆明机床                                          6.21      2.22      3.26
 一拖股份                                          9.47      4.08      2.70
 北辰实业                                          4.15      2.41      2.01
 创业环保                                          7.82      3.74      2.44
 中国中冶                                          3.83      2.39      1.87
 金风科技                                         15.51     10.66      1.70
 丽珠                                             50.95     40.50      1.47
 万科                                             17.92     17.80      1.17
 郑煤机                                            5.67      3.27      2.02
 大连港                                            6.04      1.60      4.40
 山东墨龙                                          8.53      3.16      3.15
 浙江世宝                                         35.00      9.40      4.34
 复星医药                                         21.70     19.92      1.27
 光大银行                                          3.82      3.44      1.29
 东江环保                                         18.89     12.50      1.76
 上海电气                                          8.04      3.21      2.92
 广发证券                                         16.21     17.34      1.09
 华泰证券                                         19.29     16.14      1.39
 东方证券                                         16.50      8.30      2.32
    
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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