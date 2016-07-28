欧元债市：意大利公债收益率小升，投资者等待10年期新债发售

“这是压力测试结果出炉前一天，这可能不是巧合，”荷兰国际集团(ING)资深利率策略师Martin van Vliet表示。

欧盟年度银行业压力测试结果料将显示，意大利西雅那银行表现垫底。

在经济历经三年衰退之后，意大利银行业问题贷款金额多达3,600亿欧元，这是投资人关切的焦点，且对相关股票及政府债券造成打压。

意大利10年期公债收益率 上升0.4个基点至1.22%，德国10年期公债收益率 则是下跌0.2个基点至负0.14%，接近两周低点。

西班牙10年期公债收益率 上升1个基点至1.12%，使得意大利/西班牙利差来到10个基点。(完)

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