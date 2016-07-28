欧元债市：意大利公债收益率小升，投资者等待10年期新债发售

标题新闻：墨西哥央行副总裁Javier Guzman称，央行不排除在特殊情况下进一步干预外汇市场
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“这是压力测试结果出炉前一天，这可能不是巧合，”荷兰国际集团(ING)资深利率策略师Martin van Vliet表示。
欧盟年度银行业压力测试结果料将显示，意大利西雅那银行表现垫底。
在经济历经三年衰退之后，意大利银行业问题贷款金额多达3,600亿欧元，这是投资人关切的焦点，且对相关股票及政府债券造成打压。
意大利10年期公债收益率 上升0.4个基点至1.22%，德国10年期公债收益率 则是下跌0.2个基点至负0.14%，接近两周低点。
西班牙10年期公债收益率 上升1个基点至1.12%，使得意大利/西班牙利差来到10个基点。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘秀红/张明钧; 审校 于春红/李春喜)
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路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
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