《分析师观点》台湾第二季GDP概估年成长0.69%优于预期，今年有望逐季成长

路透台北7月29日 - 台湾主计总处周五公布，第二季国内生产总值(GDP)概估为年成长0.69%，优于市场预估的成长0.56%，中止连续三季衰退走势。

路透此前调查16家金融机构预估显示，台湾今年第二季经济成长率估为成长0.56%，料中止连续三季衰退走势。机构预期大区间在-0.70%至+1.0%。

主计总处5月曾预估第二季经济成长0.48%。第一季的经济成长率 为衰退0.68%。

**市场评论**

--国泰金控经研处分析师 陈钦奇：

原本就预估今年GDP表现将逐季向上，且景气灯号已连三月为黄蓝灯、6月出口及外销订单金额年减幅度已小于预期，此皆有助于经济持续复苏，预估景气第一季初、第二季就已是谷底，看好7月景气灯号有机会变绿灯，但仍预期央行9月底再降息的机会大于维持不变，毕竟英国脱欧的不确定因素仍在，全球央行仍有维持宽松政策的压力。

--元大投顾全球投资处首席经济学家 陈森林：

此次公布出来的数字比我们预估的0.22%好很多，除了去年基期较低外，主要是与去年同期比较，今年台币贬值占了很大的因素，尤其在出口部分以台币计价贡献度较高，且因物价下跌、外资持续汇入，带动台股量增价涨，金融业手续费收入亦获提升。

因政策持续做多，加以去年第三季及第四季基期更低，我们初估第三季的GDP成长率为1.4%、第四季将达到1.9%，以今天公布数字来看，预估今年的GDP有机会保住1%的成长。

另在物价方面，由于物价稳定，预估全年CPI年增率为1%，但近来台币走扬，央行为刺激出口，料9月将再降息半码，以藉此缓和台币升势；再者，因全球央行在货币政策上不会马上松手，包括日本、澳洲和纽西兰等央行均将进一步降息，台湾央行降息步代不致就此打住。

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数 周四收高0.15%，报9,076.64点。

--台币兑美元 周四收升1.13角，报31.955。

--台湾指标10年期公债105/4 发行前交易殖利率周四收低0.35基点，报0.6735%。

**相关连结**

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**相关背景**

--央行第二季理监事会议决议调降重贴现率半码(0.125个百分点)至1.375%，为连续第四季降息。

--主计总处5月再度下修今年经济成长率预估至1.06%，其中预估今年出口成长为负3.65%。