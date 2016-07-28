欧洲汇市：英镑兑欧元下跌，市场关注重点转向英国央行

“目前英镑在较宽区间交投，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)策略师Manuel Oliveri称。

“为了引发英镑适当的(上行)趋势，我们需要看到资本流动状况改善或是市场利率上升，但这都不会发生。但英镑并没有下跌，这可能暗示英镑已处于超卖区域。”