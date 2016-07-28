欧洲汇市：英镑兑欧元下跌，市场关注重点转向英国央行

更正-《全球汇市》英镑下跌至三个月低位，受“英国硬退欧”忧虑打击
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
“目前英镑在较宽区间交投，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)策略师Manuel Oliveri称。
“为了引发英镑适当的(上行)趋势，我们需要看到资本流动状况改善或是市场利率上升，但这都不会发生。但英镑并没有下跌，这可能暗示英镑已处于超卖区域。”
伦敦盘初，英镑兑欧元 跌0.6%，至0.8406英镑。英镑兑美元 微幅下滑至1.3212美元。
前英国央行货币政策委员会(MPC)委员布兰费罗周四在英国卫报上撰文暗示，英央行可能将利率下调至负值区域。英国银行业已告知储户，他们可能将因储户储蓄现金而开始收费。
法国巴黎银行在晨间报告中称，“我们的分析师认为，英国央行下周将降息25个基点，并宣布购买500亿英镑资产。”(完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧/于春红; 审校 李春喜/杜明霞)
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --