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市场报道 | 2016年 7月 28日 星期四 16:56 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元下跌，市场关注重点转向英国央行

“目前英镑在较宽区间交投，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)策略师Manuel Oliveri称。

“为了引发英镑适当的(上行)趋势，我们需要看到资本流动状况改善或是市场利率上升，但这都不会发生。但英镑并没有下跌，这可能暗示英镑已处于超卖区域。”

伦敦盘初，英镑兑欧元 跌0.6%，至0.8406英镑。英镑兑美元 微幅下滑至1.3212美元。

前英国央行货币政策委员会(MPC)委员布兰费罗周四在英国卫报上撰文暗示，英央行可能将利率下调至负值区域。英国银行业已告知储户，他们可能将因储户储蓄现金而开始收费。

法国巴黎银行在晨间报告中称，“我们的分析师认为，英国央行下周将降息25个基点，并宣布购买500亿英镑资产。”(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧/于春红; 审校 李春喜/杜明霞)

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