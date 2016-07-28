港股业绩：长江基建中期净利同比增长4.9%，英镑疲弱导致汇兑亏损增加

路透香港7月28日 - 香港富商李嘉诚旗下基建及公用业务分支--长江基建 周四公布，今年上半年净利同比增长4.9%；尽管英镑、澳元及新西兰货币疲弱导致汇兑亏损增加，但出售业务获得的一次性收益足以弥补。

据公告，长建于2016年1-6月净利55.11亿港元，上年同期则为52.53亿港元；期内每股盈利2.19港元，上年同期2.1港元。董事局建议派发中期股息每股0.63港元。

与子公司电能实业 一样，英国业务是长建最大的收入和盈利来源。上半年英国业务的溢利贡献按英镑计算上升6.6%，以港币计算增长只有0.2%。

集团于澳洲的业务受惠于出售Spark Infrastructure之少数权益而录得7.8亿港元之一次性收益；若剔除此项因素，按澳元计之业务盈利按年增长27%，以港元计算则升19%。

公司于上半年的整体汇兑亏损4.98亿港元，按年升3.7倍。

长建主席李泽钜表示，于英国的四项受规管业务均于最近完成“规管修订”，中期而言，项目可就往后的收益作准确之预算。

“近日英镑汇率续挫可能导致未来出现高通胀，集团的受规管业务日后或将受惠于通胀挂勾收费条款而产生更高的收益。”他说。

他并提及，公司在外汇管理一直采取审慎的策略，营运的项目以业务所在地的货币借贷或以当地货币对冲外币借贷，作出股权投资时一般在收购项目时已进行对冲。

“集团基建业务组合包含的受规管资产及合约营运项目，将一如以往继续提供稳定及可预计的收入。”他说。

展望下半年，李泽钜称，预期环球市场将依然不明朗及持续波动，但与此同时可供并购优质资产的机会或随之增多，公司将继续在既有的营运据点及业务范畴物色扩展及增长机会，并致力研究开拓新市场及涉足新行业。

于6月末，长建手持现金110亿港元，负债净额对总资本净额比率为5%。

据路透此前报导，中国国家电网 及长建已出价竞购澳洲最大电网Ausgrid。Ausgrid的民营化释股预料将卖得75亿美元以上。

长建周四收升0.88%，报68.6港元。（完）

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