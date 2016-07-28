能源产业：新加坡银行业者对油气行业曝险疑虑与日俱增

****澳新经济指标预测--1月17日-1月24日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1
“贷款需求十分疲弱，”华侨银行CEO钱乃骥在季度业绩简介会上说道，还称油气服务业持续承压。
“我们这类投资组合的指标继续恶化，但还没有扩大，”钱乃骥说道。
根据汤森路透旗下的IFR，新加坡能源和近海海事公司总共有近12亿坡元(8.81亿美元)债券在一年半时间内到期，其中有6.15亿坡元债券在五个月内到期。
华侨银行总的油气曝险共有126亿坡元，其中近一半是在离岸石油服务业。
大华银行CEO黄一宗在简介会上称，预计该行未来一到两年该行的重要担忧因素将是油气产业相关公司。(完)
(编译 张明钧/王琛; 审校 李春喜)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。