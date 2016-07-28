能源产业：新加坡银行业者对油气行业曝险疑虑与日俱增

“贷款需求十分疲弱，”华侨银行CEO钱乃骥在季度业绩简介会上说道，还称油气服务业持续承压。

“我们这类投资组合的指标继续恶化，但还没有扩大，”钱乃骥说道。

根据汤森路透旗下的IFR，新加坡能源和近海海事公司总共有近12亿坡元(8.81亿美元)债券在一年半时间内到期，其中有6.15亿坡元债券在五个月内到期。

华侨银行总的油气曝险共有126亿坡元，其中近一半是在离岸石油服务业。

大华银行CEO黄一宗在简介会上称，预计该行未来一到两年该行的重要担忧因素将是油气产业相关公司。(完)