《汇市简讯》美联储按兵不动提高了逢低承接澳元的魅力

0849GMT

* 澳元上下波动，将抑制交易员的风险偏好

* 澳元在澳洲CPI数据公布后上涨，又随中国股市下跌，美联储决议公布后又上涨

* 对澳元来讲一个重大区别就是，投机客做多澳元

* 因此不会出现轧空行情

* 但美国较长期利率偏低，增强了高收益货币的魅力

* 若逢低承接澳元的操作在今夏盛行，策略师将买入澳元

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价