路透基点：蒙牛乳业重返市场筹办2亿美元离岸贷款--TRLPC

路透香港7月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国蒙牛乳业重返银团贷款市场，筹办一笔2亿美元三年到期一次性偿还贷款，为两年前一笔金额相近的贷款进行再融资。

澳新银行及荷兰合作银行为这笔离岸贷款担任牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码85个基点。

承诺5,000万美元以上的银行，将获得综合收益106.7个基点及牵头行头衔，前端费65个基点，承诺2,500-4,900万美元的银行，获得综合收益104.2个基点及主办行头衔，前端费57.5个基点。回覆期限在8月中。

资金将用于2014年7月签署的2亿美元三年期贷款再融资及营运资金。当时的贷款利率为Libor加码120个基点。

蒙牛乳业的评级为A-/Baa1(标普/穆迪)。(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)