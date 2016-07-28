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亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 17:28 BJT

国际油市：9月布兰特较迪拜原油升水跌至四个月低位--数据

路透新加坡7月28日 - 周四汤森路透Eikon数据显示，布兰特原油较迪拜原油升水降至四个月低位。

布兰特-迪拜9月期货转掉期(EFS)DUB-EFS-1M为每桶2.38美元，较周三收盘水准下跌0.42美元，创3月25日以来最低。

此一升水微薄，将开启布兰特相关石油由大西洋盆地流向亚洲的套利窗口，并打压以迪拜为基准的中东及俄罗斯品种石油需求。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)

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