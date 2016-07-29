重温稿-台湾货币市场：隔拆利率因央行引导下滑，临近月底资金仍松

* 央行引导隔拆利率走低，月底偏宽松 * RP市况该紧而未紧，利率持稳未变 记者 董永年 路透台北7月28日 - 台湾银行间隔拆利率周四下滑。资金调度人士表示，因央行引导隔 拆利率开在0.176%，较昨日下滑0.2基点，此外，临近月底资金没有偏紧感觉，拆入相当容 易。 他们指出，外资持续汇入、现金股利入帐再加上综所税退税等宽松因素齐聚，让这个月 底相当好过。连票券商都不是太急于取得跨月资金，宁愿留些缺口拿隔拆，以节省资金成本 。 〞只要大行库有钱就安心了，不怕他明天紧。〞一大型票券商主管说。 一银行资金调度人员则称，这个月底资金料偏宽松，短率难有上调空间，现在最重要的 是赶快消化滥头寸，因为月底积数是累三天。 财政部国库署表示，约325亿台币的综所税退款税今日拨到银行、周五即拨到纳税人帐 户。 台湾银行间隔夜拆款利率 周四开在0.176%；上交易日开在0.178%、加权平均利率 则收在0.179%。此为台湾央行第二度引导银行间隔拆利率调整幅度达0.2基点。 本地时间17:47 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.955 32.068 台湾加权股价指数<.TWII 9,076.64 9,063.39 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.178% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.240% 0.178-0.230% --一周拆款利率区间 0.178-0.310% 0.178-0.310% --两周拆款利率区间 0.180-0.310% 0.178-0.315% **短票利率持稳** 短票方面，票券商交易员表示，虽然进入月底，但短票利率仍持稳未上调，有的银行可 接受40-60天期、落点在第三季底前的短票利率，下调0.5基点至0.305%。 〞接近月底利率没动，银行去化资金不易。〞一位大型票券商交易员说。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.303%，区间在0.28-0.36%， 成交量为95.28亿台币；前日加权平均利率为0.302%，区间则落在0.30-0.35%，成交量为53. 22亿台币。 台湾央行周四发行3,196亿台币定存单，较今日到期定期存单金额3,169亿台币，发行余 额增27亿。周五央行定存单到期金额为1,568.5亿台币。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为451亿台币，累计超额准备9,858亿台币、加 计前期1%的超额准备为1兆2,137亿台币。 **RP资金不紧** 债券附买回(RP)市场方面，交易员均指出，月底倒数第二天通常是资金最紧的时刻，但 这次投信虽也有回钱，但并非普便性走钱，且银行端宽松，因此利率没有变化。 一证券商交易员表示，今日由于投信提解，资金有点小缺，但找别家投信调钱则没问题 ，银行也有新钱可以供应，感觉并没有过于紧俏。 〞这次不似先前夸张。〞一位大型票券商交易员说。 今天有加拿大丰业银行1.5亿美元债、Bank of Montrea l2.62亿美元债以及东方汇理银 行26.75亿人民币债交割；而周五将有加拿大国家银行蒙特利尔分行发行的30年债券交割， 金额为4.32亿美元。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率落在0.28-0.30%，与上日水准一致；与 银行承作的公债RP利率主要成交在0.30%，上日亦同。而短天期及一个月天期公司债附买回 利率主要成交在0.34-0.36%。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率在0.21-0.25%；短天期公司债附 买回利率主要成交在0.21-0.28%，与上日水准相同。(完) (审校 杨淑祯)