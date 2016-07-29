《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增153.5亿台币

中国债市动态：现券窄幅震荡期货走弱，短端表现略优

路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。