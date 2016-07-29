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亚洲 | 2016年 7月 29日 星期五 16:45 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增153.5亿台币

路透台北7月29日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增153.5亿台币；央行存单未到期余额为7兆(万亿)
4,451.6亿台币。台湾央行上周存单发行余额为净增205亿台币。
         
  台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 
 日期    到期量(亿)        发行量(亿)        增加/减少(
                                             亿)
   7/25             2,423             2,454          +31
   7/26           2,723.5           2,758.5          +35
   7/27           3,931.5           3,958.5          +27
   7/28             3,169             3,196          +27
   7/29           1,568.5             1,602        +33.5
 总计            13,815.5         13,969.00       +153.5
   
 日期    91天期发行量(亿)   182天期发行量(亿)
   7/25                 44                   5
   7/26                 24                   4
   7/27                 19                   6
   7/28                 10                   4
   7/29                  6                   5
   总计                103                  24
 (完)


 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)

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