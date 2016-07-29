《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增153.5亿台币

中国期市：大连商交所铁矿石期货盘中涨8%创三年高位，投机热潮涌动
路透马尼拉1月16日 - 中国铁矿石期货周一盘中大涨8%之多，触及三年高位，受到钢铁价格强劲上涨提振。钢铁价格则是继续受益于北京削减过剩产能的举措。
路透台北7月29日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增153.5亿台币；央行存单未到期余额为7兆(万亿) 4,451.6亿台币。台湾央行上周存单发行余额为净增205亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少( 亿) 7/25 2,423 2,454 +31 7/26 2,723.5 2,758.5 +35 7/27 3,931.5 3,958.5 +27 7/28 3,169 3,196 +27 7/29 1,568.5 1,602 +33.5 总计 13,815.5 13,969.00 +153.5 日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿) 7/25 44 5 7/26 24 4 7/27 19 6 7/28 10 4 7/29 6 5 总计 103 24 (完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
路透马尼拉1月16日 - 中国铁矿石期货周一盘中大涨8%之多，触及三年高位，受到钢铁价格强劲上涨提振。钢铁价格则是继续受益于北京削减过剩产能的举措。
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
路透上海1月16日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。