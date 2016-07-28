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亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 18:18 BJT

台湾金融：上半年银行税前盈余年减2.3%，大陆分行已见亏损--金管会

路透台北7月28日 - 台湾金管会周四公布本国银行上半年税前盈余1,653亿台币，较上年同期减少2.3%，主要受到OBU及大陆分行获利分别年减41.5亿、22亿所致。

金管会副局长邱淑贞在记者会上表示，本国银行大陆分行上半年税前亏损0.5亿台币，主因部分银行转销中国福斯特纺织呆帐、备抵呆帐准备及汇利差损。

她并称，包括台湾银行、土地银行、合作金库银行及第一银行等官股均有转销中国福斯特纺织的联贷呆帐，转销后整体本国银行大陆分行逾放比由5月的1%降为6月的0.2%。

至于OBU(国际金融业务分行)方面，她也称，因去年比较基期高，本国银行上半年OBU税前盈余为381.9亿台币年减9.8%，今年国际经济情势变化较大，OBU表现已算稳健。

金管会并公布6月本国银行税前盈余为265.6亿台币，年减8.8%，其中本国银行大陆分行已见单月税前亏损9.3亿台币年减12.2亿。(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)

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