路透基点：中国国银租赁委任两家台资银行筹办境内美元贷款--TRLPC

****日韩经济指标预测--1月17日-1月24日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
路透香港7月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，国银金融租赁股份有限公司已委任两家台资银行安排1.5亿美元在岸三年定期贷款，这是国银租赁间隔一年后重返国内银团贷款市场。
永丰银行(中国)及富邦华一银行为这笔无担保贷款担任牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款设有一5,000万美元绿鞋贷款。
贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码120个基点，平均期限2.7年。
承诺4,000万美元以上的主办行，前端费24.3个基点，获最高综合收益129个基点；承诺3,000-3,900万美元的共同主办行，前端费16.2个基点，综合收益126个基点。承诺1,000-2,900万美元的参贷行，前端费10.8个基点，综合收益124个基点。
承诺期限8月23日。资金将用于营运资金。
国银租赁为国家开发银行控股经营，上个月在在香港首次公开发售(IPO)，集资62亿港元。
国银租赁上次进入在岸联贷市场是去年7月，完成一笔2.35亿美元三年分期摊还定期贷款，利率为Libor加码190个基点。
去年12月国银租赁完成一笔3亿美元离岸三年到期一次性偿还贷款，利率为Libor加码105个基点。
国银租赁评等为A1/A+/A+(穆迪/标普/惠誉)。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王洋)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。