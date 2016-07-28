路透基点：中国国银租赁委任两家台资银行筹办境内美元贷款--TRLPC

路透香港7月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，国银金融租赁股份有限公司已委任两家台资银行安排1.5亿美元在岸三年定期贷款，这是国银租赁间隔一年后重返国内银团贷款市场。

永丰银行(中国)及富邦华一银行为这笔无担保贷款担任牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款设有一5,000万美元绿鞋贷款。

贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码120个基点，平均期限2.7年。

承诺4,000万美元以上的主办行，前端费24.3个基点，获最高综合收益129个基点；承诺3,000-3,900万美元的共同主办行，前端费16.2个基点，综合收益126个基点。承诺1,000-2,900万美元的参贷行，前端费10.8个基点，综合收益124个基点。

承诺期限8月23日。资金将用于营运资金。

国银租赁为国家开发银行控股经营，上个月在在香港首次公开发售(IPO)，集资62亿港元。

国银租赁上次进入在岸联贷市场是去年7月，完成一笔2.35亿美元三年分期摊还定期贷款，利率为Libor加码190个基点。

去年12月国银租赁完成一笔3亿美元离岸三年到期一次性偿还贷款，利率为Libor加码105个基点。

国银租赁评等为A1/A+/A+(穆迪/标普/惠誉)。(完)