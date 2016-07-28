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亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 18:50 BJT

重发-东南亚股市：在日本央行会议前走势迟滞，新加坡股市收低

(重发以对齐文末表格)
    路透7月28日 - 东南亚股市周四大致走势迟滞，投资者持观望态度，等待日本央行推出货币宽松措施以支
撑日本政府的刺激计划。
    
    日本首相安倍晋三宣布大于预期的财政支出计划后，日本媒体援引经济财政大臣石原伸晃的话报导，政府
和日本央行必须共同努力以支撑经济。 
    
    瑞穗实业银行驻新加坡的资深分析师Vishnu Varathan称，“市场关注日本央行对该声明的反应。”

    新加坡股市 收低0.8%，此前两家本地银行业者对油气产业贷款曝险表示担忧。而在此间油田服务业
者Swiber Holdings 在债务压力下申请清盘过后，人气遭到进一步打击。
    
    华侨银行 及大华银行 分别下跌0.5%及1.27%。
    
    马来西亚股市 收低0.3%，消费循环股及民生必需品类股领跌。
    
    菲律宾股市 收盘下跌0.9%，基础建设业者Ayala Corp 及大型集团股JG Summit Holdings <
JGS.PS>分别下挫2%及3%。
    
    泰国股市 上涨0.5%，创2015年5月以来最大涨幅，此前泰国财政部维持2016年国内生产总值(GDP)
成长率预估于3.3%不变。
    

                                                涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   377.97     1.34   +0.36  +13.57   332.82
    新加坡                     2918.62   -22.87   -0.78   +1.25  2882.73
    马来西亚                  1658.50    -5.06   -0.30   -2.01  1692.51
    泰国                      1524.58     9.18   +0.61  +18.37  1288.02
    印尼                      5299.21    24.85   +0.47  +15.38  4593.01
    菲律宾                     8024.98   -75.50   -0.93  +15.43  6952.08
    越南                        657.14     1.03   +0.16  +13.49   579.03
    (完)
    
      
      
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    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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 (编译/审校 于春红/张明钧/王洋)

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