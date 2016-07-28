重发-东南亚股市：在日本央行会议前走势迟滞，新加坡股市收低

(重发以对齐文末表格) 路透7月28日 - 东南亚股市周四大致走势迟滞，投资者持观望态度，等待日本央行推出货币宽松措施以支 撑日本政府的刺激计划。 日本首相安倍晋三宣布大于预期的财政支出计划后，日本媒体援引经济财政大臣石原伸晃的话报导，政府 和日本央行必须共同努力以支撑经济。 瑞穗实业银行驻新加坡的资深分析师Vishnu Varathan称，“市场关注日本央行对该声明的反应。” 新加坡股市 收低0.8%，此前两家本地银行业者对油气产业贷款曝险表示担忧。而在此间油田服务业 者Swiber Holdings 在债务压力下申请清盘过后，人气遭到进一步打击。 华侨银行 及大华银行 分别下跌0.5%及1.27%。 马来西亚股市 收低0.3%，消费循环股及民生必需品类股领跌。 菲律宾股市 收盘下跌0.9%，基础建设业者Ayala Corp 及大型集团股JG Summit Holdings < JGS.PS>分别下挫2%及3%。 泰国股市 上涨0.5%，创2015年5月以来最大涨幅，此前泰国财政部维持2016年国内生产总值(GDP) 成长率预估于3.3%不变。 涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 377.97 1.34 +0.36 +13.57 332.82 新加坡 2918.62 -22.87 -0.78 +1.25 2882.73 马来西亚 1658.50 -5.06 -0.30 -2.01 1692.51 泰国 1524.58 9.18 +0.61 +18.37 1288.02 印尼 5299.21 24.85 +0.47 +15.38 4593.01 菲律宾 8024.98 -75.50 -0.93 +15.43 6952.08 越南 657.14 1.03 +0.16 +13.49 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译/审校 于春红/张明钧/王洋)