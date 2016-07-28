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货币新闻 | 2016年 7月 28日 星期四 19:11 BJT

美股业绩：陶氏化学获利增加近两倍，受道康宁利得所助

路透7月28日 - 陶氏化学(Dow Chemical) 公布季度获利增加近两倍，受助于合资企业道康宁(Dow Corning)重整利得。

陶氏化学12月表示，将会全面接手与康宁 合组的道康宁。

6月30日止的第二季可归属于股东的净利升至31.2亿美元，每股盈余(EPS)为2.61美元，上年同期分别为11.4亿及0.97美元。

不过营收则是下滑7.4%至119.5亿美元。(完)

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