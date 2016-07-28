重温稿-中国金融：正研究制定银行理财业务监管办法，完善后适时发布--银监会

更正-全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透北京7月28日 - 针对近期市场热传的银行理财监管征求意见稿，中国银监会周四称，正在研究制定《商业银行理财业务监督管理办法》，旨在推动银行理财业务规范转型，促进理财业务规范健康、可持续发展，有效防范风险。
银监会回复路透的邮件指出，办法目前处于内部研究论证和征求意见阶段。下一步，银监会将根据反馈意见对办法做进一步修订完善，并按照相关程序进一步广泛征求意见，根据各方意见修改完善后适时发布。
路透周三引述两位了解情况的消息人士称，银监会近日下发征求意见稿指出，对商业银行理财业务进行分类管理，分为基础类理财业务和综合类理财业务；并明确商业银行理财不能本行托管。 (发稿 马蓉; 审校 杨淑祯)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。