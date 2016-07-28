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亚洲 | 2016年 7月 29日 星期五 07:30 BJT

重温稿-中国金融：正研究制定银行理财业务监管办法，完善后适时发布--银监会

路透北京7月28日 - 针对近期市场热传的银行理财监管征求意见稿，中国银监会周四称，正在研究制定《商业银行理财业务监督管理办法》，旨在推动银行理财业务规范转型，促进理财业务规范健康、可持续发展，有效防范风险。

银监会回复路透的邮件指出，办法目前处于内部研究论证和征求意见阶段。下一步，银监会将根据反馈意见对办法做进一步修订完善，并按照相关程序进一步广泛征求意见，根据各方意见修改完善后适时发布。

路透周三引述两位了解情况的消息人士称，银监会近日下发征求意见稿指出，对商业银行理财业务进行分类管理，分为基础类理财业务和综合类理财业务；并明确商业银行理财不能本行托管。 (发稿 马蓉; 审校 杨淑祯)

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