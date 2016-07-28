重温稿-中国金融：东方资产将于8月完成改制，探索不良处置新途径--高层

路透北京7月28日 - 中国四大资产管理公司之一--东方资产管理公司改制办公室主任梁森林周四表示，东方资产预计将于8月进行工商登记、完成改制工作，但今明两年可能不会上市。

梁森林在银监会新闻发布会上并称，预计东方资产管理公司引入战略投资者比例在15%-20%，主要是国内外资产管理机构、综合金融集团、以长线投资为主的PE机构和投资人。

不良资产业务方面，东方资产副总裁李欣表示，今年二季度该公司放宽并扩大了部分办事处的业务授权，并安排了200亿元人民币的金融不良资产业务额度；同时，也在探索新的不良处置方式。

她并表示，此轮金融机构不良上升与上一轮在国家经济实力、商业银行发展质量及风险防控方面显着不同；虽然随着“三去一降一补”的供给侧改革推进，不良资产还会上升，但商业银行对不良的处置、消化能力也得到增强。

而对资产管理公司而言，也需要适应银行不同的不良处置方式，如不良资产证券化（ABS）、不良受益权转让等。目前，东方资产正在探索以下几种新的不良处置方式。

一是“存量+增量”的模式，即对原债权收购加追加投资，主要针对有发展潜力，但是暂时出现现金流，出现流动性困难的一些企业；二是“金融中介+投融资”的模式，即与投资人和服务商合作，共同进行尽调、定价和收购，并提供资产管理咨询、投融资及杠杆业务。

三是“并购+杠杆融资”的模式，主要针对危机企业，通过引进先进企业对现有企业进行债权债务重组，对并购者进行杠杆融资。

银监会数据显示，截至2016年6月末，商业银行不良率达到1.81%，而风险抵补指标的拨备覆盖率继续下降至161.3%。

**加大银行整合力度**

东方资产在成功收购大连银行后，该行盈利前景也备受市场关注。

东方资产股权投资部总经理隋兆辉称，计划到2019年底，大连银行资产实现了规模达到5,000亿元，资本利润率不低于15%，资本充足率不低于11%，并将不良贷款比例控制在行业平均水平。

大连银行2015年年报显示，该行当年营业收入55.54亿元，同比下降24.86%，净利润1.29亿元，同比下降73.07%。

据该发布会新闻稿，截至6月末，大连银行并表后，东方资产集团合并资产6,649亿元，较年初增长62%，净资产835亿元，较年初增长23%。

今年年初新华社报导，东方资产管理公司计划今年底或明年初，通过引入战略投资者引进约100亿元人民币资本。今年该公司将尽快完成股份公司的工商登记和挂牌工作，组建股份公司董事会、监事会和经营管理班子，启动公司上市引战工作。 （完）