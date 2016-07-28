马来西亚股市：棕榈油期货回吐涨幅而收低，因预计产量增加

****日韩经济指标预测--1月17日-1月24日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
路透吉隆坡7月28日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，回吐前一交易日涨幅，因市场预期棕榈油产量上升，这将导致7月底库存上升。
指标10月棕榈油期货 收低0.8%，报每吨2,300马币(568美元)，在过去两个交易日收涨后首次下跌。
成交量为35,537口，2015年均值为44,600口。
“市场依旧缺少方向，但人们认为产量可能将增长，”吉隆坡一交易商称。
“7月马来西亚东部产量上升。”
未来几个月马来西亚棕榈油产量料遵循季节性趋势而上扬。
路透大宗商品及能源技术市场分析师王涛称，棕榈油可能将跌破2,302马币的支撑位，进一步跌向下一支撑位2,258马币。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王洋)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。