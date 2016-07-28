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亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 19:19 BJT

马来西亚股市：棕榈油期货回吐涨幅而收低，因预计产量增加

路透吉隆坡7月28日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，回吐前一交易日涨幅，因市场预期棕榈油产量上升，这将导致7月底库存上升。

指标10月棕榈油期货 收低0.8%，报每吨2,300马币(568美元)，在过去两个交易日收涨后首次下跌。

成交量为35,537口，2015年均值为44,600口。

“市场依旧缺少方向，但人们认为产量可能将增长，”吉隆坡一交易商称。

“7月马来西亚东部产量上升。”

未来几个月马来西亚棕榈油产量料遵循季节性趋势而上扬。

路透大宗商品及能源技术市场分析师王涛称，棕榈油可能将跌破2,302马币的支撑位，进一步跌向下一支撑位2,258马币。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王洋)

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