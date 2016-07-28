重发-美股业绩：康菲石油国际第二季亏损扩大，因原油价格维持在低位

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路透7月28日 - 石油生产企业康菲石油国际(ConocoPhillips) 公布季度亏损扩大，因原油价格维持在低位，该公司还进一步下调了资本预算。

在截至6月30日止的第二季，康菲石油国际净亏损扩大至10.7亿美元，合每股亏损0.86美元，上年同期为亏损1.79亿美元，每股亏损0.15美元。

该公司将资本预算从57亿美元下调至55亿美元。(完)