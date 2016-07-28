亚洲橡胶：TOCOM期胶连涨第二天，因担心东南亚供应情况

路透东京7月28日 - 指标东京橡胶期货周四连续第二日收高，交易员指出，由于担心东南亚因恶劣天气而使橡胶供应中断，投资者买盘增加。

东京工业品交易所(TOCOM)-1月橡胶期货 <0#2JRU:>收高1.6日圆，或1.0%，报公斤158.1日圆。

“市场臆测台风可能将袭击泰国，这将导致橡胶减产，这种臆测引发了买盘，尤其是近月合约，”丰商事分析师Jiong Gu称，其指出9月和10月合约涨逾5%。

尽管日圆升值及油价下跌，但期胶价格仍上涨。

美元兑日圆 周四最多下跌0.9%，至104.48日圆。

油价周四跌至三个月低点。

上海期交所9月橡胶合约 涨50元人民币，报每吨11,255元(1,690.50美元)。

新加坡SICOM-8月橡胶合约 最新报每公斤131.8美分，涨0.3美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王洋)