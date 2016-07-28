亚洲橡胶：TOCOM期胶连涨第二天，因担心东南亚供应情况

****日韩经济指标预测--1月17日-1月24日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
路透东京7月28日 - 指标东京橡胶期货周四连续第二日收高，交易员指出，由于担心东南亚因恶劣天气而使橡胶供应中断，投资者买盘增加。
东京工业品交易所(TOCOM)-1月橡胶期货 <0#2JRU:>收高1.6日圆，或1.0%，报公斤158.1日圆。
“市场臆测台风可能将袭击泰国，这将导致橡胶减产，这种臆测引发了买盘，尤其是近月合约，”丰商事分析师Jiong Gu称，其指出9月和10月合约涨逾5%。
尽管日圆升值及油价下跌，但期胶价格仍上涨。
美元兑日圆 周四最多下跌0.9%，至104.48日圆。
油价周四跌至三个月低点。
上海期交所9月橡胶合约 涨50元人民币，报每吨11,255元(1,690.50美元)。
新加坡SICOM-8月橡胶合约 最新报每公斤131.8美分，涨0.3美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王洋)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。