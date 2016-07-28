版本:
中国
市场报道 | 2016年 7月 28日 星期四 21:42 BJT

美国热股：Facebook广告营收骤增提振获利超预期，早盘上扬逾2%

路透7月28日 - Facebook 周三进一步证明，在把注意力转向获利方面做得更好。其公布的获利高于预期，提振股价升至纪录高位。

在周四美股早盘交易中，Facebook股价上扬2.4%，报126.32美元。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐