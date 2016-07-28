国际油市：燃料油东西方价差下滑，新加坡库存减少

****日韩经济指标预测--1月17日-1月24日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
路透新加坡7月28日 - 近月东西方价差周四持续收窄，尽管新加坡陆上库存明显减少，交易商称，这暗示新加坡近期供应收紧延后展开。
一名驻新加坡燃料油交易商表示，“陆上库存终于下滑。”
最新官方数据显示，7月27日止当周，新加坡陆上燃料油库存减少161万桶(约24万吨)，至2,663万桶(或398万吨)。
随着过去三个月流入新加坡套利船货数量减少，行业参与人士大致预期需求持坚之际供给将收紧。
不过套利船货数量下滑效应大致被新加坡周遭油轮库存所抵销，因此并未有吃紧状况。
“看来过多的海上储油部分已经转移至陆上，可能会开始见到套利数量收紧的效应，”另一名新加坡交易商表示。
交易商及经纪商指出，强化近期供应吃紧的是，目前一个套利窗口已紧紧关闭。
8月东西方价差 、亦即新加坡180-cst燃料油离岸价格(FOB)与鹿特丹含硫最高3.5%的驳船燃料油FOB价格间的价差，已经连续第八个交易日下滑，使得套利操作的经济效益降低。
新加坡现货市场有四笔交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王洋)
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