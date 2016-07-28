国际油市：燃料油东西方价差下滑，新加坡库存减少

路透新加坡7月28日 - 近月东西方价差周四持续收窄，尽管新加坡陆上库存明显减少，交易商称，这暗示新加坡近期供应收紧延后展开。

一名驻新加坡燃料油交易商表示，“陆上库存终于下滑。”

最新官方数据显示，7月27日止当周，新加坡陆上燃料油库存减少161万桶(约24万吨)，至2,663万桶(或398万吨)。

随着过去三个月流入新加坡套利船货数量减少，行业参与人士大致预期需求持坚之际供给将收紧。

不过套利船货数量下滑效应大致被新加坡周遭油轮库存所抵销，因此并未有吃紧状况。

“看来过多的海上储油部分已经转移至陆上，可能会开始见到套利数量收紧的效应，”另一名新加坡交易商表示。

交易商及经纪商指出，强化近期供应吃紧的是，目前一个套利窗口已紧紧关闭。

8月东西方价差 、亦即新加坡180-cst燃料油离岸价格(FOB)与鹿特丹含硫最高3.5%的驳船燃料油FOB价格间的价差，已经连续第八个交易日下滑，使得套利操作的经济效益降低。

新加坡现货市场有四笔交易。(完)

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