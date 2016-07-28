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市场报道 | 2016年 7月 28日 星期四 21:44 BJT

美国热股：苹果未来将靠应用和服务推动成长，早盘小涨

路透7月28日 - 虽说美国消费电子巨擘苹果 目前的iPhone销量已足以让投资者感到满意，但它将日益依靠应用和服务业务来推动成长。

在周四美股早盘交易中，苹果股价小涨0.38%，报103.34美元。(完)

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