版本:
中国
市场报道 | 2016年 7月 28日 星期四 21:50 BJT

美国热股：推特业绩不佳重燃可能被出售的传言，早盘上扬近3%

路透7月28日 - 推特 公布的季度营收增长创2013年上市以来最慢，当季财测令人失望亦让投资者感到沮丧。其公布的第二季获利低于预估，财测也低于预期，令围绕该公司可能被出售以及执行长Jack Dorsey将何去何从的猜测重燃。

在周四美股早盘交易中，推特股价上扬2.85%，报16.22美元。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐