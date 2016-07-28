美国热股：推特业绩不佳重燃可能被出售的传言，早盘上扬近3%

路透7月28日 - 推特 公布的季度营收增长创2013年上市以来最慢，当季财测令人失望亦让投资者感到沮丧。其公布的第二季获利低于预估，财测也低于预期，令围绕该公司可能被出售以及执行长Jack Dorsey将何去何从的猜测重燃。