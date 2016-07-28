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市场报道 | 2016年 7月 28日 星期四 21:45 BJT

美国热股：波音可能停产747飞机，早盘下跌逾1%

路透7月28日 - 根据周三的一份监管申报文件，全球最大飞机制造商波音 可能停产旗下标志性产品747飞机，因订单下滑，且面临定价压力。

在周四美股早盘交易中，波音股价下跌1.5%，报133.92美元。(完)

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