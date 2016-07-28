美国热股：波音可能停产747飞机，早盘下跌逾1%

****澳新经济指标预测--1月17日-1月24日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1
路透7月28日 - 根据周三的一份监管申报文件，全球最大飞机制造商波音 可能停产旗下标志性产品747飞机，因订单下滑，且面临定价压力。
在周四美股早盘交易中，波音股价下跌1.5%，报133.92美元。(完)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
标售日 发行种类 宣布日 结算日 01/17/2017 四周期国库券 01/12/2017 01/19/2017 01/17/2017 13周和26周期国库券 01/12/2017 01/19/2017 01/19/2017 10年期公债 01/12/2017 01/31/2017 01/23/2017 13周和26周期国库券 01/19/2017 01/26/2017 01/24/2017 两年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/24/2017 四周期国库券 01/23/2017 01/26/2017 01/25/2017 两年期浮息债券 01/19/2017 01/31/2017 01/25/2017 五年期公债