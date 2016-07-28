国际油市：亚洲石脑油现货价格下跌，库存接近纪录高位

路透7月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周四从18个月低点反弹，触及每吨30.55美元的两天来高位，但仍不到上年同期价格的一半，现货价格下跌，因旷日持续的供应过剩料不会消退。

以印度石脑油为例，从达赫和新芒格洛尔出运的石脑油在四年多来首次呈现贴水。

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买入两艘中程船石脑油船货，将于9月上半月抵达丽水市，以成本加运费(C&F)较日本报价每吨贴水约10美元。

这是自2015年1月初以来，韩国石脑油买家支付的最深贴水。

汽油裂解价差处于两个交易日低点每桶2.84美元，一年前则报在15.70美元。

新加坡现货市场上，兴隆从维多买入一艘92号汽油船货，船期为8月17-21日，价格为每桶46.30美元。

BP向伊藤忠商事售出一艘石脑油船货，船期为9月下半月，价格为每吨356美元。

Statoil向壳牌售出一艘石脑油船货，船期为10月上半月，价格为每吨362美元。(完)

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