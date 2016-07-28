国际油市：亚洲石脑油现货价格下跌，库存接近纪录高位

****日韩经济指标预测--1月17日-1月24日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
路透7月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周四从18个月低点反弹，触及每吨30.55美元的两天来高位，但仍不到上年同期价格的一半，现货价格下跌，因旷日持续的供应过剩料不会消退。
以印度石脑油为例，从达赫和新芒格洛尔出运的石脑油在四年多来首次呈现贴水。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买入两艘中程船石脑油船货，将于9月上半月抵达丽水市，以成本加运费(C&F)较日本报价每吨贴水约10美元。
这是自2015年1月初以来，韩国石脑油买家支付的最深贴水。
汽油裂解价差处于两个交易日低点每桶2.84美元，一年前则报在15.70美元。
新加坡现货市场上，兴隆从维多买入一艘92号汽油船货，船期为8月17-21日，价格为每桶46.30美元。
BP向伊藤忠商事售出一艘石脑油船货，船期为9月下半月，价格为每吨356美元。
Statoil向壳牌售出一艘石脑油船货，船期为10月上半月，价格为每吨362美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 张明钧)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。