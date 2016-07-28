表格：美国7月21日止当周农作物出口销售报告--USDA

****澳新经济指标预测--1月17日-1月24日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1
路透华盛顿7月28日 - 美国农业部(USDA)周四公布，7月21日止当周农作物出口销售报 告 (单位为千吨； 棉花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 506.1 0.0 506.1 511.7 0.0 9,762.6 7,685.1 大麦 0.4 0.0 0.4 0.4 0.0 11.3 8.8 玉米 438.8 476.5 915.3 542.4 506.5 48,704.0 47,129.2 高粱 71.6 12.2 83.8 74.1 12.2 7,974.6 8,513.1 大豆 -1.4 678.2 676.8 118.7 678.4 51,986.1 51,063.0 豆粕 79.2 75.1 154.3 86.1 75.2 10,259.1 11,293.3 豆油 6.5 0.0 6.5 6.5 0.0 1,137.5 853.4 皮马棉 0.3 42.6 42.9 0.3 42.7 570.0 444.5 陆地棉 44.6 190.1 234.7 57.5 194.1 9,033.3 10,985.2 稻米 17.4 39.8 57.2 19.2 39.9 3,525.8 3,620.4 (完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。