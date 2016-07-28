全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌

****日韩经济指标预测--1月17日-1月24日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
路透7月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四下跌，因海岬型、巴拿马型及超灵便型运费均下跌。
整体乾散货运价指数下跌14点，或2.06%，至665点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌23点，或2.86%，报780点。日均获利减少193美元，报5,530美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌33点，或4.39%，报719点。日均获利减少263美元，报5,757美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 下跌8点，报676点。波罗的海灵便型船运价指数 升4点，报396点。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。