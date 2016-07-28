全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌

路透7月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四下跌，因海岬型、巴拿马型及超灵便型运费均下跌。

整体乾散货运价指数下跌14点，或2.06%，至665点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌23点，或2.86%，报780点。日均获利减少193美元，报5,530美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌33点，或4.39%，报719点。日均获利减少263美元，报5,757美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。