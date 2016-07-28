英国债市：10年期英债收益率首次跌穿0.7%，创下纪录新低

标题新闻：墨西哥央行副总裁Javier Guzman称，央行不排除在特殊情况下进一步干预外汇市场
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦7月28日 - 英国10年期公债收益率周四首次跌至0.7%以下，受助于月末买盘，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率不变后隔夜市场谨慎基调。
根据路透数据，10年期英债 收益率降至0.698%，低于7月11日创下的前一纪录低位0.709%，最新报0.73%，日内下跌1个基点。
英债表现好于美国和德国公债。
目前10年期英债 收益率较可比美债收益率低大约80个基点，为2000年来最宽水准。
10年期英债较可比德债 收益率差收窄至79个基点，为近三年来最低。
ADM Investor Services策略师Marc Ostwald表示，机构投资者重新平衡其投资组合带来的月末买盘推高英债价格。
“毋庸置疑，月末买盘是推动英债走势的一个主要原因，美联储政策声明令人安慰，也扶助市场，”Ostwald说。
尽管美联储称美国经济前景面临的短期风险减弱，但没有暗示联储将急于加息。
英国央行下周举行政策会议，将是推动英债市场走势的下一个主要事件。
路透调查显示，英国央行8月4日会议几乎肯定会下调指标利率，但受访分析师中略微多数认为该央行暂时不会重启资产购买计划。 (完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选