英国债市：10年期英债收益率首次跌穿0.7%，创下纪录新低

路透伦敦7月28日 - 英国10年期公债收益率周四首次跌至0.7%以下，受助于月末买盘，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率不变后隔夜市场谨慎基调。

根据路透数据，10年期英债 收益率降至0.698%，低于7月11日创下的前一纪录低位0.709%，最新报0.73%，日内下跌1个基点。

英债表现好于美国和德国公债。

目前10年期英债 收益率较可比美债收益率低大约80个基点，为2000年来最宽水准。

10年期英债较可比德债 收益率差收窄至79个基点，为近三年来最低。

ADM Investor Services策略师Marc Ostwald表示，机构投资者重新平衡其投资组合带来的月末买盘推高英债价格。

“毋庸置疑，月末买盘是推动英债走势的一个主要原因，美联储政策声明令人安慰，也扶助市场，”Ostwald说。

尽管美联储称美国经济前景面临的短期风险减弱，但没有暗示联储将急于加息。

英国央行下周举行政策会议，将是推动英债市场走势的下一个主要事件。