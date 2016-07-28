芝加哥期市：CBOT大豆终止涨势下跌，因美国出口令人失望

路透芝加哥7月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货 周四下跌，为三个交易日来首次，交易商表示，此前美国出口销售数据令人失望，终止大豆从周一触及的三个月低位反弹的势头。

美国农业部表示，最新一周净出口销售当前销售年度大豆为负1,400吨，远低于25-45万吨的预估区间。

大豆价格进一步承压，因美国作物生长状况基本良好，和预料未来两周将迎来有利作物生长的降水。

不过，大豆尾盘缩减跌幅，尽管收位远低于隔夜交易时段开始时触及的日内高位。

豆粕期货 下跌约0.8%，豆油 下滑0.2%。

11月大豆期货合约 收跌8美分，报每蒲式耳9.78美元。

12月豆粕合约 收低3美元，报每短吨342.8美元。12月豆油合约 跌0.02美分，报29.64美分。

今日CBOT大豆预估成交量为184,328口，豆粕为92,662口，豆油为116,148口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)