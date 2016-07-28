芝加哥期市：CBOT大豆终止涨势下跌，因美国出口令人失望

****日韩经济指标预测--1月17日-1月24日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
路透芝加哥7月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货 周四下跌，为三个交易日来首次，交易商表示，此前美国出口销售数据令人失望，终止大豆从周一触及的三个月低位反弹的势头。
美国农业部表示，最新一周净出口销售当前销售年度大豆为负1,400吨，远低于25-45万吨的预估区间。
大豆价格进一步承压，因美国作物生长状况基本良好，和预料未来两周将迎来有利作物生长的降水。
不过，大豆尾盘缩减跌幅，尽管收位远低于隔夜交易时段开始时触及的日内高位。
豆粕期货 下跌约0.8%，豆油 下滑0.2%。
11月大豆期货合约 收跌8美分，报每蒲式耳9.78美元。
12月豆粕合约 收低3美元，报每短吨342.8美元。12月豆油合约 跌0.02美分，报29.64美分。
今日CBOT大豆预估成交量为184,328口，豆粕为92,662口，豆油为116,148口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
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