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市场报道 | 2016年 7月 29日 星期五 04:17 BJT

美股盘后：亚马逊公布业绩后股价走势反复，最新上涨1%

路透7月28日 - 亚马逊 在周四盘后交易中走势反复，最新上涨1%，之前该公司公布第二季业绩。

亚马逊公布，第二季营收增加31%，至304亿美元，每股盈利为1.78美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计其第二季营收为295.5亿美元，每股盈利为1.11美元。

亚马逊预计第三季营收介乎310-335亿美元，分析师预估为316.3亿美元。(完)

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