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市场报道 | 2016年 7月 29日 星期五 04:17 BJT

美国股市：道琼工业指数微跌0.09%，纳斯达克指数收高0.3%

路透纽约7月28日 - 美国股市周四涨跌互见，标普500指数上涨，因投资者放下令人失望的福特汽车业绩，关注科技巨擘Alphabet和亚马逊在收市后公布的季报。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低15.82点，或0.09%，至18,456.35点；标准普尔500指数 收高3.48点，或0.16%，至2,170.06点；纳斯达克指数 上升15.17点，或0.3%，至5,154.98点。(完)

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