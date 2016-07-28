版本:
中国
市场报道 | 2016年 7月 29日 星期五 04:39 BJT

美股盘后：百度公布季度业绩后股价盘后先抑后扬

路透7月28日 - 中国互联网搜索巨头百度 周四在美股盘后公布季度业绩，股价则先抑后扬，一度下挫1.6%，之后转升，上扬1%。

百度公布，第二季营收为182.64亿元人民币(27.48亿美元)，较上年同期增长10.2%。期内稀释后每ADS盈利为6.57元人民币(0.99美元)。

百度预计，第三季营收小跌1.9%。(完)

(编译 李军；审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐