加拿大股市：小涨，公司季报喜忧参半

****日韩经济指标预测--1月17日-1月24日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
路透多伦多7月28日 - 多伦多主要股指周四微幅上涨，受助于Teck Resources等公司业绩意外良好。Potash下调派息和财测令人失望，和其他不及预期的企业业绩一道向大盘施压。
Potash Corp 急跌7.2%，此前公司在今年内第二次下调全年盈利预估和股息。
不过，Teck Resources Ltd 急升6.6%，此前公司公布意外季度获利，因成本下降。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收涨6.18点，或0.04%，报14,552.72点。10大类股中有一半收高。
能源股攀升1.1%，尽管油价下滑。材料股跌0.6%。(完)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
标售日 发行种类 宣布日 结算日 01/17/2017 四周期国库券 01/12/2017 01/19/2017 01/17/2017 13周和26周期国库券 01/12/2017 01/19/2017 01/19/2017 10年期公债 01/12/2017 01/31/2017 01/23/2017 13周和26周期国库券 01/19/2017 01/26/2017 01/24/2017 两年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/24/2017 四周期国库券 01/23/2017 01/26/2017 01/25/2017 两年期浮息债券 01/19/2017 01/31/2017 01/25/2017 五年期公债
路透多伦多1月16日 - 加拿大主要股指周一下跌，受压于金融股和数个汽车零部件制造商股下挫，因美国候任总统特朗普加大了对汽车制造商在美国生产的压力。