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市场报道 | 2016年 7月 29日 星期五 05:21 BJT

加拿大股市：小涨，公司季报喜忧参半

路透多伦多7月28日 - 多伦多主要股指周四微幅上涨，受助于Teck Resources等公司业绩意外良好。Potash下调派息和财测令人失望，和其他不及预期的企业业绩一道向大盘施压。

Potash Corp 急跌7.2%，此前公司在今年内第二次下调全年盈利预估和股息。

不过，Teck Resources Ltd 急升6.6%，此前公司公布意外季度获利，因成本下降。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收涨6.18点，或0.04%，报14,552.72点。10大类股中有一半收高。

能源股攀升1.1%，尽管油价下滑。材料股跌0.6%。(完)

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