版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 29日 星期五 06:06 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月28日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          83.12    +0.02    +0.02   1810454
    京东                22.14    -0.22    -0.98   5435626
    新浪              55.01    +0.12    +0.22    250248
    搜狐              39.28    +0.18    +0.46    135037
    网易             206.03    -1.14    -0.55    763056
    百度             165.63    +0.13    +0.08   3585410
    
    台湾
    台湾积体电路       28.14    +0.04    +0.14   1111440
    联电                1.91    +0.01    +0.53    344837
    日月光              5.79    -0.03    -0.52     97514
    硅品精密           7.43    -0.03    -0.40     70645
    和信超媒体         2.59    -0.06    -2.26      4120
    友达                4.08    -0.16    -3.77    206960
    中华电信           36.27    -0.11    -0.30     46720
    台湾国际航电      53.54    +1.75    +3.38   2958498
    
    香港
    中国移动           62.44    -0.04    -0.06    131816
    中国联通           10.60    -0.01    -0.09     79346
    中国电信           49.65    -0.10    -0.20      4235
    中芯国际            4.15    -0.07    -1.66     19022
    电讯盈科         7.19    -0.16    -2.23       111
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张涛；审校 李爽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐