《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月28日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 83.12 +0.02 +0.02 1810454 京东 22.14 -0.22 -0.98 5435626 新浪 55.01 +0.12 +0.22 250248 搜狐 39.28 +0.18 +0.46 135037 网易 206.03 -1.14 -0.55 763056 百度 165.63 +0.13 +0.08 3585410 台湾 台湾积体电路 28.14 +0.04 +0.14 1111440 联电 1.91 +0.01 +0.53 344837 日月光 5.79 -0.03 -0.52 97514 硅品精密 7.43 -0.03 -0.40 70645 和信超媒体 2.59 -0.06 -2.26 4120 友达 4.08 -0.16 -3.77 206960 中华电信 36.27 -0.11 -0.30 46720 台湾国际航电 53.54 +1.75 +3.38 2958498 香港 中国移动 62.44 -0.04 -0.06 131816 中国联通 10.60 -0.01 -0.09 79346 中国电信 49.65 -0.10 -0.20 4235 中芯国际 4.15 -0.07 -1.66 19022 电讯盈科 7.19 -0.16 -2.23 111 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张涛；审校 李爽)