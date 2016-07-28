更新版 1-《全球汇市》日圆下跌，因报导称日本央行正考虑放宽政策的具体举措

* 周五日本央行政策会议是市场主要焦点 * 报导称日本央行考虑放宽政策的具体举措 * 关注周五欧洲银行压力测试结果和美国GDP数据 (新增文末汇率表格) 路透纽约7月28日 - 日圆周四下跌，此前路透报导，日本央行迫于政府压力，正考虑周 五扩大货币刺激规模的具体举措，以解决通胀疲弱的状况。 对日本将出笼更多刺激举措的预期过去两周主导汇市交易，且令日圆波动性上升，日本 央行周五将结束为期两天的政策会议。 “大家在等待本周最重要的事件，就是日本央行明日公布政策决定，看看央行将出台的 刺激措施规模有多大，”BK Asset Management外汇策略部门董事总经理Boris Schlossberg 说。 日本财务省正努力说服日本央行进一步放宽政策，并已准备好了一旦央行放宽措施后发 表的声明。 “我们乐见日本央行的决定，并将采取一切必要的政策措施，包括计划中的一揽子大规 模刺激措施，”路透见到的一份声明草稿写道。 在路透报导上述消息后，日圆兑美元从104.79日圆跌至105.50，此为美国交易时段盘中 低位。 日圆周四稍早上涨，因预计日本央行政策会议结果将可能令投资者失望。 对日本央行出台庞大刺激计划的高期望值预料会使日圆因央行政策声明而大幅波动，不 管其政策内容如何。 “我认为，几乎肯定日圆将大幅波动，”DRW Trading市场策略师Lou Brien说。 对冲未来24小时日圆兑美元大幅波动的价格周四升至八年最高水准。 首相安倍晋三周三表示，政府将编制总规模28万亿日圆(2,653亿美元)的刺激计划，向 日本央行施压，促其在周五结束的政策会议上扩大货币刺激举措。 不过，消息人士周四向路透表示，日本政府计划进行仅7万亿日圆的直接财政支出，这 一规模仅为总计划的四分之一，可能令一些市场人士感到失望。 周五将出炉的欧洲银行压力测试结果和美国第二季国内生产总值(GDP)初值也是投资者 的焦点。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1074 1.1055 +0.17 +1.97 1.0860 美元/日圆 105.24 105.39 -0.14 -12.52 120.30 欧元/日圆 116.56 116.52 +0.03 -10.66 130.47 美元/瑞郎 0.9807 0.9855 -0.49 -2.11 1.0018 英镑/美元 1.3163 1.3220 -0.43 -10.69 1.4738 美元/加元 1.3154 1.3187 -0.25 -4.95 1.3839 美元/离岸人民币 6.6586 6.6707 -0.18 +1.38 6.5680 澳元/美元 0.7500 0.7490 +0.13 +3.09 0.7275 欧元/瑞郎 1.0859 1.0900 -0.38 -0.25 1.0886 欧元/英镑 0.8411 0.8359 +0.62 +14.17 0.7367 新西兰元/美元 0.7069 0.7072 -0.04 +3.58 0.6825 美元/挪威克朗 8.5539 8.5306 +0.27 -3.23 8.8398 欧元/挪威克朗 9.4744 9.4389 +0.38 -1.32 9.6011 美元/瑞典克朗 8.6397 8.6281 +0.13 +2.29 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.5682 9.5423 +0.27 +4.34 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)