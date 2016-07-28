澳新经济指标预测--7月29日-8月5日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月25日当周 7月28日(四) 2245 新西兰建筑许可 6月 -- -0.9% 7月29日(五) 0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第二季 -- -0.2% (较上年同期) -- +1.2% 0130 澳洲民间部门信贷 6月 -- +0.4% 房屋信贷 -- +0.5% 0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 7月 -- 20.2% 企业活动指数 -- 35.1% 8月1日当周 7月31日-8月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 7月 -- 51.8 8月1日(一) 0030 澳洲MI通胀指标 7月 -- +0.6% 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 6月 -- -4.4% 8月2日(二) 0430 澳洲央行利率决定 8月 -- 1.75% 2245 新西兰HLFS失业率 第二季 -- 5.7% 就业增长(较前季) -- +1.2% 就业参与率 -- 69.0% 劳工成本指数(较前季) -- +0.4% (较上年同期) -- +1.8% 8月2-3日 2330 澳洲AIG服务业指数 7月 -- 51.3 8月3日(三) 暂无重要经济数据公布。 8月4日(四) 0130 澳洲零售销售(较前月) 6月 -- +0.2% 零售贸易 第二季 -- +0.5% 8月4-5日 2330 澳洲AIG建筑业指数 7月 -- 53.2 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 侯雪苹；审校 张涛)