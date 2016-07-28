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市场报道 | 2016年 7月 29日 星期五 06:19 BJT

《美国重要政经日程》--7月29日

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 劳工部公布7月罢工数据

1230 - 商务部公布第二季国内生产总值(GDP)初值

1230 - 劳工部公布第二季雇佣成本指数(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)

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