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亚洲 | 2016年 7月 29日 星期五 06:23 BJT

****日韩经济指标预测--7月29日-8月5日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值      前值
    
    7月25日当周
    
    7月28日(四)
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                  6月     +0.5%        +4.3%
             工业生产(较前月)                              +0.2%        +2.5%
             服务业产出(较前月)                               --        +0.1%
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)               6月    -0.3%        -1.1%
             所有家庭支出(较前月)                          +0.4%        -1.5%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 6月   -0.4%        -0.4%
             全国整体CPI                                      --        -0.4%
             东京地区核心CPI(较上年同期)            7月    -0.5%        -0.5%
             东京地区整体CPI                                  --        -0.5%
    2330 日本求才求职比                             6月     1.37         1.36
             失业率                                         3.2%         3.2%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                   6月    -1.5%        -1.9%
    
    7月28-29日
    2350 日本工业生产                           6月初值    +0.7%        -2.6%
             一个月预估值                                     --        +1.7%
             两个月预估值                                     --        +1.3%
    
    7月29日(五)    
     --  日本央行利率决定                           --    负0.2%       负0.1%
             基础货币目标(万亿日圆)                 --     85.00        80.00
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                   6月       --       +34.5%
             房屋开工(较上年同期)                          -3.0%        +9.8%
    
    8月1日当周
    
    7月31日(日)
    2300 韩国经常账收支(亿美元)                     6月       --     盈余81.2
    
    8月1日(一)
    0000 韩国出口(较上年同期)                   7月初值    -4.6%        -2.7%
             进口(较上年同期)                              -9.5%        -7.7%
             贸易收支(亿美元)                                 --      顺差115
    0130 韩国日经/Markit制造业PMI                   7月       --         50.5
    0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)          7月       --         49.0
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                       7月       --      3,698.9
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)            7月    +0.2%         持平
                                (较上年同期)               +0.8%        +0.8% 
    
    8月2日(二)
    0500 日本消费者信心指数                         7月       --         41.8
    
    8月3日(三)
    暂无重要经济数据公布。
    
    8月4日(四)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                       7月       --       12,654 
    
    8月5日(五)
    0000 日本加班工资                               6月       --        +0.6% (完)
    
             
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