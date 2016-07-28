日韩经济指标预测--7月29日-8月5日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月25日当周 7月28日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 6月 +0.5% +4.3% 工业生产(较前月) +0.2% +2.5% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 6月 -0.3% -1.1% 所有家庭支出(较前月) +0.4% -1.5% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 6月 -0.4% -0.4% 全国整体CPI -- -0.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 7月 -0.5% -0.5% 东京地区整体CPI -- -0.5% 2330 日本求才求职比 6月 1.37 1.36 失业率 3.2% 3.2% 2350 日本零售销售(较上年同期) 6月 -1.5% -1.9% 7月28-29日 2350 日本工业生产 6月初值 +0.7% -2.6% 一个月预估值 -- +1.7% 两个月预估值 -- +1.3% 7月29日(五) -- 日本央行利率决定 -- 负0.2% 负0.1% 基础货币目标(万亿日圆) -- 85.00 80.00 0500 日本建筑订单(较上年同期) 6月 -- +34.5% 房屋开工(较上年同期) -3.0% +9.8% 8月1日当周 7月31日(日) 2300 韩国经常账收支(亿美元) 6月 -- 盈余81.2 8月1日(一) 0000 韩国出口(较上年同期) 7月初值 -4.6% -2.7% 进口(较上年同期) -9.5% -7.7% 贸易收支(亿美元) -- 顺差115 0130 韩国日经/Markit制造业PMI 7月 -- 50.5 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 49.0 2100 韩国外汇储备(亿美元) 7月 -- 3,698.9 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.2% 持平 (较上年同期) +0.8% +0.8% 8月2日(二) 0500 日本消费者信心指数 7月 -- 41.8 8月3日(三) 暂无重要经济数据公布。 8月4日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 7月 -- 12,654 8月5日(五) 0000 日本加班工资 6月 -- +0.6% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结