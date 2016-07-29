金砖国家：7月28日股汇市收盘纵览

路透7月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月28日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.17%，报875.52点。

中国股市：沪综指微收升，中小盘题材股走势仍弱令大盘反弹乏力

中国汇市：人民币缩量收升至一个月新高，大行维稳力度有增无减

香港股市：略微收低，受能源和金融类股拖累

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.33%，报56,667.117点，受到GPA SA和Banco Bradesco SA财报不佳的打压。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2953/65，上日收报3.2702/10。

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南非股市：收低，中止四日连涨走势，此前SABMiller暂停与酿酒业巨擘百威英博的业务整合计划，导致其股价下挫。指标Top-40指数 收盘下跌1.03%，报46,390点；大盘综合指数 收盘下跌0.9%，报53,282.16点。

南非汇市：兰特走强，美联储维持利率不变后新兴市场资产普涨

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印度股市：NSE指数连涨第二日，创下2015年4月以来新高，乐观的企业财报提振市场人气。BSE指数 收盘上涨0.66%，报28,208.62点；NSE指数 收盘上涨0.59%，报8,666.3点。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.035/67.045，上日收报67.1375/67.1475。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.19%，报923.39点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘持平，报480.12点。