《全球重要经济事件一览表》--7月29日-8月5日

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7月29日(五)

北京-二十国集团智库会议(T20)(至7月30日)。

剑桥--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在太平洋养老金协会(PPI)2016年夏季圆桌会议上，参加主题为“美联储的工具箱还剩下什么？”的政策对话(1330)。

法兰克福--欧洲央行公布2016年银行业压力测试结果。

东京--日本央行宣布利率决定。

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(1030)。

北京--中国城市和小城镇改革发展中心、中国智慧城市发展联盟主办“2016中国智慧城市年度论坛”。

北京--中国国经中心第八十五期经济每月谈(0100)。

北京--中非合作论坛约翰内斯堡峰会成果落实协调人会议。

7月31日(日)

雅加达--印尼央行和纽约联邦储备银行举行为期两天的国际研讨会(至8月1日)。发言者包括：印度央行总裁拉詹、瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)、新加坡金管局局长孟文能、IMF副总裁古泽满宏和纽约联储总裁杜德利等。

8月1日(一)

暂无重要经济事件预告。

8月2日(二)

北京--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在货币金融机构官方论坛(OMFIF)活动上就“经济形势和货币政策影响”发表讲话(1015)。

悉尼--澳洲央行利率会议(0430)。

都柏林--爱尔兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员连恩(Philip Lane)发表英国退欧公投后的首次讲话(1145)。

雅加达--全球伊斯兰经济论坛(至8月4日)

8月3日(三)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

东京--日本央行公布6月会议记录(2350)。

曼谷--泰国央行召开货币政策会议(0730)。

8月4日(四)

上海--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在货币金融机构官方论坛(OMFIF)活动上就“经济形势和货币政策影响”发表讲话(1015)。

法兰克福--欧洲央行发布经济月报(0800)。

伦敦--英国央行宣布利率决定并发布通胀报告(1100)。

横滨--日本央行副总裁岩田规久男向当地商界领袖发表演说。

8月5日(五)

暂无重要经济事件预告。(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。

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