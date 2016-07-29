港报社评：联储局到底想不想加息--信报7月29日

美国联储局公开市场委员会（FOMC）经过两天会议后，一如市场所料，于本港时间周四凌晨宣布息口不变，联邦基金利率维持在0.25厘至0.5厘水平。

由于议息声明增添了＂美国经济前景短期风险下降＂的字眼，而联储局对劳工市场的描述明显较6月时乐观，决策者似有为最快9月加息预留空间之意。议息声明发表后，联邦基金利率期货市场给予美国年内加息的机率即时增至一半以上，达53%。

值得注意的是，刚结束的会议是上月23日英国公投脱欧后联储局首次议息，决策者虽保留密切观察海外动向的说法，但在6月与7月声明之间作一比较，联储局对美国经济继续以温和步伐增长的信心显然有所加强，意味局方经审慎评估后，认为英国脱欧引发的环球经济和金融不确定性，不足以拖美国经济后腿，否则决策者不会在声明中加插＂美国经济前景短期风险下降＂这句话。

联储局对美国经济的展望明显改善，但从一些＂市场指标＂判断，投资者未必认同，当中以立足于长短期债券息差的孳息曲线（yield curve）平坦化最令人担忧。议息声明发表后，美国十年期与两年期债息差距继续在不足零点八厘水平徘徊；美债孳息曲线对上一次如此平坦，已是2007年12月次按危机触发金融海啸以前的事。在欧洲多国和日本公债纷纷陷入负利率的今天，孳息仍处正数的美国长债受到资金追捧，也许能为美债孳息曲线平坦化提供部分解释，但息差持续受压，银行固然叫苦连天，亦非一个全民就业、稳步扩张的经济应有之象。

到底是债市对前景过度悲观，抑或联储局低估了经济重陷衰退的风险，每见外围形势稍为喘定，便匆匆向上修订经济展望？

不经不觉，美国经济踏上复苏之路已满七年，期间各环节的表现，可用＂此落彼起、荣辱交替＂来形容。复苏初期，美国家庭忙于减债去杠杆，而物业价值低于贷款额的＂银主盘＂更加堆积如山，私人消费和房产相关活动对经济增长自然谈不上什么贡献；若非政府不顾财赤飞升大增开支，山姆大叔在衰退深渊还要沉沦多久，难说得准。

美国楼市在2011/12年间见底，负资产、去杠杆情况开始改善，新屋动工和私人消费好不容易渐入佳境，政府与国会却在此时就削赤问题争持不下，共和、民主两党多次以债务上限为筹码大玩＂政治博弈＂，美国财政政策开始步入紧缩，政府开支对增长的贡献由正变负。到了连媒体也没兴趣围绕美国＂财政悬崖＂（fiscal cliff）大做文章，又轮到油价从2014年起狂泻，拖累能源业、制造业等领域。

七年说长不长说短不短，但自从美国摆脱大衰退以来，不同环节都是此进彼退，几乎从未出现所有领域同步向前的势头。这也许是债市始终对美国复苏抱有疑虑，在联储局正式启动加息周期后，长债孳息持续走低的部分原因。

然而，有一点值得注意，孳息曲线平坦化甚至出现长息低于短息的逆向（inverted）形态，过去虽多次预示美国经济恶化，但1990、2001以至2007-09年，衰退发生前皆出现就业增长大幅减速和制造业急剧萎缩的现象。

今天情况不同，反映制造业情绪的供应管理协会（ISM）制造业指数，6月份升至16个月以来最高水平；而非农业职位经历5月＂惊吓＂后，上月回复28.7万个的强劲增长，过去六个月新增职位平均多达21.8万个。

正面地看，今天美国就业、楼市、制造业、消费以至能源环节都录得温和增长，较2009年步出衰退以来任何时候都要全面。债市围绕经济发出的警号受央行政策、寻息热潮等因素干扰，只宜作参考不能尽信。联储局今年内若连一次息也加不成，难免令人怀疑决策者到底在等待外围＂出事＂，为局方提供维持超低息环境的藉口，抑或真心真意按数据行事。（完）

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