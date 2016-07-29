港报社评：传统创新美食可期待，街头风景线增添魅力--明报7月29日

美食车历经酝酿、讨论和一系列安排，政府选定了16款入选美食，预期今年底美食车就可以定点营运。初步看来，入选美食显示了创新，或是传统与创新结合的心思，反映入选者都注入了大量心血，值得期待。政府现阶段把美食车定位为旅游项目，而且是定点停泊，与普及化还有一定距离。政府透过先导计划汲取经验，两年之后应该扩大美食车数量，除了定点营运，亦要研究让美食车流动营运。这是除了鼓励更多青年人创业，也可以丰富本港旅游吸引力，使美食车成为本港其中一道风景线，增添＂东方之珠＂的多层次魅力。

去年3月，财政司长在预算案提出引入美食车之后，引起一阵热议，不少人把手推木头车传统小贩摆卖街头熟食，与美食车相提并论。有人把美食车概念引伸为大笪地市集或夜市，亦有人认为鱼蛋、鸡蛋仔、钵仔糕、菠萝油等本土特色小食将会华丽转身，成为冲出香江的美食了。这些思维不能说有什么不对，不过，若引入美食车是让熟食小贩重新走上街头，显然捉错用神；事实上，美食并非也不应该是熟食小贩政策。另外，大家熟知的所谓小食本已不乏供应渠道，设若美食车加入售卖，连增值也谈不上，也背离了美食车创新创意的原旨。

政府公布的16款入选美食，值得欣慰是重视创意，即使一些传统小食亦加入新意，重新接受消费者的检验。例如入选的美食，有用菠萝包制作的汉堡，或乾脆做鲜忌廉菠萝包，鸡蛋仔与凉粉配搭，五色饺子，花胶瑶柱羹等，都在道地传统中见到新意；其他多款三文治、炒饭，初步看来用料见新意。入选美食，经由包括美食家在内的评审员衆里挑一，晋身先导计划，应该达到一定水平。另外，16款美食其中8款中式、4款西式、4款属国际食品组别，中西荟萃，体现了不同文化在本港融会的特色。

入选美食是参加者与评审员的共同产物，说明香港社会重视传统的同时，却不泥古，反映出来的勇于创新氛围，是社会向前发展的动力。今次落选的参赛者设计了什么美食，外界无缘得知，期望他们不要气馁，只要朝着创新创意之路走下去，本港街头美食就有他们添砖增瓦的空间。事实上，先导计划之后，预期美食车计划将会扩大，今次落选者届时就有机会卷土重来。

今次入选16款美食，其中7款由初创或微型企业创作。设计新款美食，需要大量幕后工作，例如用料、烹调、卖相设计等，除了专业要求，涉及不少人力物力；这7款美食得以在竞争中脱颖而出，与有饮食集团背景的参赛者相比，他们的入选更来之不易。不过，懂得烹调美食，不等于懂得营运美食车，烹调与营运是完全两回事。例如，即使食物香气四溢，美味可口，但是烹调需时，顾客需长时间轮候；在街头，顾客耐性有限，很容易就见异思迁了。另外，营运美食车就是做生意，一大堆营运琐屑事务都要兼顾。因此，特别期望入选的初创人士，除了懂得烹调，还要有做好这盘生意的心理准备。

据介绍，商业及经济发展局将有专责人员提供协助，使入选者的美食车符合规定要求、协助办理申领牌照手续等。这是恰当做法，有助于美食车可持续发展，特别是初创和微型企业更需要这种协助，即使日后扩大推行，政府也要维持有关安排。

首批16辆美食车，预期今年底营运，它们将停泊在8个景点，包括金紫荆广场、中环海滨等，据知会有轮流停泊的安排，即是每一辆都有机会在各个景点营运。先导计划阶段，这个安排可以接受。不过，来港旅客并非只去这些景点，所以政府应该展开规划，让美食车可以流动方式在各区营运。这在一方面吸引无处不在的旅客，另外设若美食车在某一时段都在一个地点出现，市民为其美食排队光顾，则街头一道风景线于焉形成，也反过来吸引旅客的注意。可以说，美食车对于旅游城市乃大有可为，这是可以塑造一个城市性格和面貌的工程。期待政府花更多心思做好美食车计划，丰富街头层次，促使美食车与居民生活结合，那么＂东方之珠＂除了购物天堂之外，还有另一道风景线让旅客口碑相传。（完）

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