港报财经评论：去杠杆环境，价值投资较稳妥--经济日报7月29日

去杠杆环境，价值投资较稳妥/ 林瑞芬

港股安渡期指结算日，恒指昨只跌0.2%，至22174；国指跌0.4%至9082，大市成交额629亿元。在相对高位下，宏观及政策因素变得更复杂，宜仔细考量。

自英国脱欧公投之后，市场憧憬央妈出手量宽，股市被＂冲起＂。只是目前检阅形势，这冲动过后，量宽的预期又是否兑现，值得商榷。

首先，美国联储局在最新议息会议后发布的声明提到＂经济前景近期的风险已减少＂，这可能体现出近几个月公布的数据好转。高盛认为，这与去年底联储局描述前景的＂近乎均衡＂用语靠拢，预示将最早可能加息时点保持在今年9月的有效方法。高盛把联储局9月加息的机会率由此前的25%，调升至30%。

美国今年的加息大门未算全关闭。至于日本，最新首相安倍晋三披露的28万亿日圆总经济刺激计划规模，其中，财政相关措施占13万亿日圆，剩下的15万亿日圆，可能包括低息贷款等项目。据中金公司分析，由于这13万亿日圆新增支出，是今年还是未来几年的支出，在缺乏细节之下，不宜过早判断是不是史上最强的刺激措施。

事实上，过去十多年以来，日本每年都会提出这种＂补充财政预算案＂（Supplementary Budget），大多数年份的规模在5万亿日圆左右，三个例外是1998、2009和2011年，分别是10万亿日圆、14万亿日圆和15万亿日圆左右，这三年分别对应着1997年亚洲金融危机、2008年金融海啸和2010年日本311大地震。2012年底日本推出＂安倍经济学＂至今，这种＂补充财政预算案＂的规模依次为10.3万亿日圆、5.1万亿日圆、4.5万亿日圆和4.8万亿日圆。如果13万亿日圆全部是2016/2017财年的新增预算支出，这才算是安倍晋三上台以来最大规模的财政刺激案，但并非＂史无前例＂。

中国就近月来讲，释放全面降杠杆的决心，量宽的预期势降温。回顾，三会（人行、银监会、证监会）近期监管趋严。

首先，根据《21世纪经济报道》等媒体指，中国证监会在本周一的保荐机构专题培训会上，透露监管趋紧的舆情。昨又爆出证监会要求房企不能把募集所得资金用于买地和偿还银行贷款。其次，中国保监会于7月26日发布《关于进一步加强保险公司股权资讯披露有关事项的通知》，要求险企在增资、股东变更时需及时披露增资资金来源。再者，对本周三再有《21世纪经济报道》，中国银监会于本月在2014年《商业银行理财业务监督管理办法（意见征求稿）》基础上重启银行理财业务监管档意见征求，并召集部分银行进行讨论。新版本调整较多，且更为严厉，尤其是对银行理财实施分类管理和禁止分级理财产品。此等措施，可见中央为让资金由＂脱实入虚＂扭为＂赶虚入实＂的决心不容怀疑，反映内地实体经济确承受着大压力。

虽然近月经济数据表现平稳，但当中恐怕有报喜不报忧成分，且看外资企业最新公布季报，苹果公司（Apple）2016年财年第三季度季报显示，大中华区的销售按季下跌29%，按年更跌33%。一方面或启示国产手机的抢占市场能力提升，但另方面也启示中国经济减速的讯号。另外，可口可乐第二季度报表显示，在中国果汁类销售额降幅达双位数，可口可乐的销售额降幅为单位数。相信外资企业不会造假，内地消费市道弱，工业出口受制于外围环境，维持实体经济平稳任务艰辛。

总括而言，任何的资产泡沫背后，常见贪婪的人性、疯狂的金融杠杆、不给力的政策和监管等。中共中央政治局最新会议提出，抑制资产泡沫，应是意识到内地部分资产还存在泡沫压力，抑制必然是全面降杠杆，把短期阵痛换长期未来。A股已经历泡沫爆破之修正，纵遇银行或金融市场全面降杠杆，封炒卖资产泡沫门，A股再来一次惨痛大跌的压力就相对小，事实上，上证在周三下跌后，昨已回顺跌势，收报2994点，微升0.1%。＂赶虚入实＂，赶资金入实体经济，中期如顺利实现，有利经济维持平稳的增长。

A股中、小型股份的泡沫，今年内难再吹起，价值蓝筹股或成为水泡，只是股民的投机心态难改，当内地股市投机炒卖之门被封死下，股民调渡来港炒也不足为奇。事实上，近月沪港通的交易提升，有启示性。对港股来讲，未来沪股通扩融、深港通开通，是机遇，所见深港通概念股，如笔者周内曾提及的科技软件股中国软件 昨抽升近6%至3.19元；擎天软件 升近3%至4.26元，惜IGG 仍没有动静，昨微跌0.9%至3.38元。附图所见，中航信 正处于三角形整固，其在中、港两地的罕有性，有利吸引中资流入抢升之势，若股价守稳14.7元，挑战16元机会高，昨收报15.28元，升幅1.2%。（完）

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