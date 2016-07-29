台湾汇市：台币兑美元早盘走扬，因外资持续汇入且出口商抛售美元

路透台北7月29日 - 台币兑美元 周五早盘走升。交易员表示，受到外资汇入及出口商进场抛售美元等激励，早盘台币延续近日劲升格局，盘中进一步升破31.900价位；惟市场关注稍晚日本央行公布利率决议。

他们指出，今天一大早就看到外资拚命的丢出美元，带动台币一路走扬，惟随台币升值即吸引进口商逢低捡便宜(买入美元)，台币升幅略为缩减。

〞外资一直在卖美金，台币一路走升，但要看日本央行稍晚的利率决议，因为日圆的走势对亚币的影响很大。〞一位大型银行交易员说。

他并称，随亚股普遍走跌，早盘台股亦开低，惟外资继续〞钱进台湾〞，一大早外资就在市场上狂抛美金，加重台币升值力道，出口商眼见台币升不停已开始转趋观望、惜售美元，反而是进口商纷纷逢低买美元。

另一大型银行交易员亦指出，今天日圆偏升，昨天强升的韩元早盘已走稳，台币则在外资持续汇入激励，进一步攻高，〞台币就是一路往下(升值)啊，月底了出口商都进来抛美金，大家多多少少都有台币的资金需求，必须卖出美元，目前暂时没有回贬的理由。〞

本地时间10:01，韩元兑美元 报1,124.1，上日收在1,124.4；台股加权指数 则跌0.46%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘进一步扩增，表示远汇市场看空美元；目前一个月美元/台币远汇 报31.821/31.850，上日收在31.900。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•31.850-31.950。

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