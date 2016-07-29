港报财经评论：7月股市大翻身，8月避险买定金--信报7月29日

7月股市大翻身，8月避险买定金/ 习广思

恒指7月已升了6.6%，过去10年的7月平均升幅为4%，今年可说是大翻身。8月股市一向表现麻麻，碰上美滙指数有转弱之势，金价近两日开始起步，似是完成调整重展升浪的时候，增持黄金和金矿股对冲一下风险，令炎炎夏日可以过得更安心。

美国联储局的议息声明没有什么特别，最特别一句是＂短期的经济风险下降＂，但对加息的时间则无半点口风。今时今日，美国的货币政策有时都不能不考虑其他国家的情况，欧日若继续出招扩大量宽或减息，联储局此时若讲实何时加息，到时又不能实行，公信力必然大损。此时此刻，不要讲得太死最为上策。

议息结果公布后，昨天市场最明显反应是美滙指数跌幅逾0.5%，这是市场对联储局没有较鹰的加息立场感到失望，还是有其他原因？带动美滙指数回落的主要是欧罗、瑞郎、日圆及几只商品货币，唯独英镑兑美元下跌。

美滙指数自去年12月初开始反覆回落，至今年5月初反弹，6月遇上英国脱欧公投而大升，但经两个多月的反弹，已收复之前5个月跌幅的黄金比率61.8%，可能又是一次新跌浪的开始。

美国经济虽然向好，但总统大选的战鼓已响，共和党候选人特朗普政纲及言论十分出位，处处挑战建制，争取选民欢心。新近民意调查显示，他的支持度已后来居上，虽然距离11月的大选仍有3个多月，期间会有很多事情发生，投资者可能要买定政治保险，免重蹈英国脱欧公投的覆辙，美元转弱也非无因。

在美元转弱之际，黄金及金矿股开始蠢动。金价自年初开始展开长期升市，反覆上扬之势明显，今次7月初开始回吐，但幅度不深，未跌至每盎斯1300美元已开始回升，未来两个月以1450美元为目标。

虽然日本央行行长黑田东彦不断向世人讲自己仍有很多招数可刺激经济，但＂老细＂安倍晋三若不大开水喉，黑田也无乎，日央行要扩大量宽，还有什么可以买呢？有数得计，日央行要再扩大买国债，若政府不扩大发债，整个市场的货源就好快被买完，买股指ETF？日央行已买了一半，历时两年多，黑田也心知肚明唱独角戏效用愈来愈低。

日本经济及社会根本存在很多结构问题，货币政策最多只能＂止咳＂，不能根治，就算用财政政策也只能收回光返照之效，有一年半载的好景，日经再上试2万点。但近30年的迷失，怎能一朝无事呢？

今天开市市场最惊的是黑田宣布又减息，令负利率加深，上次推出负利率，市场吓了一跳，搞到世界大乱，希望他今次不要再搞新意思。日圆前日下跌，昨天回升，一来是大家都对黑田信心不大，二来是《日本经济新闻》报道指安倍晋三周三放风的28亿日圆振兴经济方案，原来只有四分一是政府开支，约7万亿日圆，另外6万亿日圆则由国企发债筹资后进行投资，余下15万亿日圆来源及用途则待下周披露。正如本栏昨天所讲，日本的救市方案通常都作大居多，不宜尽信。

自年初以来，日圆与黄金的相关系数不断走高，若日本的货币及财政政策未达至市场的期望，日圆有机会再转强，黄金跟住上，买金对冲各种风险似是8、9月份的主要策略。

这两个月份股市一向表现较差，加上今年美国总统大选年，欧洲的恐袭风险及政治风险也不细，买些金对冲，避避风头，也是上策。（完）

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