《美国上市公司业绩公布日程表》--7月29日至8月5日

路透7月29日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时间;AMC -美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定): 开始日期 结束日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2016年7月29日 BMO HST.N Q2 2016 Host Hotels & Resorts Inc 2016年7月29日 BMO NWL.N Q2 2016 Newell Brands Inc 2016年7月29日 BMO UPS.N Q2 2016 联合包裹(优比速,UPS) 2016年7月29日 BMO VTR.N Q2 2016 Ventas Inc 2016年7月29日 BMO MRK.N Q2 2016 默克(Merck) 2016年7月29日 BMO CI.N Q2 2016 信诺集团(Cigna) 2016年7月29日 BMO AN.N Q2 2016 AutoNation Inc 2016年7月29日 BMO PEG.N Q2 2016 Public Service Enterprise Group Inc 2016年7月29日 BMO AON.N Q2 2016 Aon PLC 2016年7月29日 BMO XOM.N Q2 2016 艾克森美孚(Exxon Mobil) 2016年7月29日 BMO COG.N Q2 2016 Cabot Oil & Gas Corp 2016年7月29日 BMO CVX.N Q2 2016 雪佛龙(Chevron) 2016年7月29日 BMO LYB.N Q2 2016 LyondellBasell Industries NV 2016年7月29日 BMO PSX.N Q2 2016 Phillips 66 2016年7月29日 BMO ABBV.N Q2 2016 艾伯维(AbbVie) 2016年7月29日 BMO TYC.N Q3 2016 Tyco International PLC 2016年7月29日 10:45 XRX.N Q2 2016 施乐(全录,Xerox) 2016年8月1日 BMO DO.N Q2 2016 Diamond Offshore Drilling Inc 2016年8月1日 BMO MAC.N Q2 2016 Macerich Co 2016年8月1日 BMO VMC.N Q2 2016 Vulcan Materials Co 2016年8月1日 BMO AMG.N Q2 2016 Affiliated Managers Group Inc 2016年8月1日 BMO L.N Q2 2016 Loews Corp 2016年8月1日 AMC FTR.OQ Q2 2016 Frontier Communications Corp 2016年8月1日 AMC LNT.N Q2 2016 Alliant Energy Corp 2016年8月1日 AMC WMB.N Q2 2016 Williams Companies Inc 2016年8月1日 AMC GGP.N Q2 2016 General Growth Properties Inc 2016年8月1日 AMC VNO.N Q2 2016 Vornado Realty Trust 2016年8月1日 AMC DNB.N Q2 2016 Dun & Bradstreet Corp 2016年8月2日 NTS ABC.N Q3 2016 AmerisourceBergen Corp 2016年8月2日 NTS EXPD.OQ Q2 2016 Expeditors International of Washington Inc 2016年8月2日 BMO ECL.N Q2 2016 Ecolab Inc 2016年8月2日 BMO MOS.N Q2 2016 美盛(Mosaic) 2016年8月2日 BMO PFE.N Q2 2016 辉瑞(Pfizer) 2016年8月2日 BMO ETN.N Q2 2016 伊顿公司(Eaton Corp) 2016年8月2日 BMO ADM.N Q2 2016 Archer Daniels Midland Co 2016年8月2日 BMO PBI.N Q2 2016 Pitney Bowes Inc 2016年8月2日 BMO ETR.N Q2 2016 Entergy Corp 2016年8月2日 BMO PNW.N Q2 2016 Pinnacle West Capital Corp 2016年8月2日 BMO NI.N Q2 2016 NiSource Inc 2016年8月2日 BMO HCN.N Q2 2016 Welltower Inc 2016年8月2日 BMO CVS.N Q2 2016 CVS Health Corp 2016年8月2日 BMO TAP.N Q2 2016 Molson Coors Brewing Co 2016年8月2日 BMO RCL.N Q2 2016 Royal Caribbean Cruises Ltd 2016年8月2日 BMO PG.N Q4 2016 宝洁(宝硷,P&G) 2016年8月2日 BMO CAH.N Q4 2016 Cardinal Health Inc 2016年8月2日 BMO HRS.N Q4 2016 Harris Corp 2016年8月2日 BMO EMR.N Q3 2016 Emerson Electric Co 2016年8月2日 BMO MLM.N Q2 2016 Martin Marietta Materials Inc 2016年8月2日 BMO CMI.N Q2 2016 Cummins Inc 2016年8月2日 2016年8月8日 BMO TDG.N Q3 2016 TransDigm Group Inc 2016年8月2日 BMO STX.OQ Q4 2016 Seagate Technology PLC 2016年8月2日 BMO TDC.N Q2 2016 Teradata Corp 2016年8月2日 BMO XYL.N Q2 2016 Xylem Inc 2016年8月2日 BMO MNK.N Q3 2016 Mallinckrodt Plc 2016年8月2日 10:00 AET.N Q2 2016 Aetna Inc 2016年8月2日 11:00 DISCK.OQ Q2 2016 Discovery Communications Inc 2016年8月2日 AMC FISV.OQ Q2 2016 Fiserv Inc 2016年8月2日 AMC NFX.N Q2 2016 Newfield Exploration Co 2016年8月2日 AMC DVN.N Q2 2016 Devon Energy Corp 2016年8月2日 AMC AIG.N Q2 2016 美国国际集团(AIG) 2016年8月2日 AMC EA.OQ Q1 2017 艺电(Electronic Arts) 2016年8月2日 AMC FMC.N Q2 2016 FMC Corp 2016年8月2日 AMC CERN.OQ Q2 2016 Cerner Corp 2016年8月2日 AMC OKE.N Q2 2016 ONEOK Inc 2016年8月2日 AMC HBI.N Q2 2016 HanesBrands Inc 2016年8月2日 AMC CXO.N Q2 2016 Concho Resources Inc 2016年8月2日 AMC VRSK.OQ Q2 2016 Verisk Analytics Inc 2016年8月2日 AMC QRVO.OQ Q1 2017 Qorvo Inc 2016年8月2日 AMC FTV.N Q1 2016 Fortive Corp 2016年8月3日 NTS FOXA.OQ Q4 2016 21世纪福斯(福克斯)(Twenty-First Century Fox ) 2016年8月3日 NTS EQIX.OQ Q2 2016 Equinix Inc 2016年8月3日 BMO CLX.N Q4 2016 Clorox Co 2016年8月3日 BMO TWX.N Q2 2016 时代华纳(Time Warner) 2016年8月3日 BMO OXY.N Q2 2016 Occidental Petroleum Corp 2016年8月3日 BMO PGR.N Q2 2016 Progressive Corp 2016年8月3日 BMO XEL.N Q2 2016 Xcel Energy Inc 2016年8月3日 2016年8月8日 BMO LUK.N Q2 2016 Leucadia National Corp 2016年8月3日 BMO D.N Q2 2016 Dominion Resources Inc 2016年8月3日 BMO NBL.N Q2 2016 Noble Energy Inc 2016年8月3日 BMO ICE.N Q2 2016 洲际交易所(ICE) 2016年8月3日 BMO SE.N Q2 2016 Spectra Energy Corp 2016年8月3日 BMO DLPH.N Q2 2016 Delphi Automotive PLC 2016年8月3日 BMO ZTS.N Q2 2016 Zoetis Inc 2016年8月3日 11:30 HUM.N Q2 2016 Humana Inc. 2016年8月3日 AMC LNC.N Q2 2016 Lincoln National Corp 2016年8月3日 AMC TSO.N Q2 2016 Tesoro Corp 2016年8月3日 AMC MRO.N Q2 2016 Marathon Oil Corp 2016年8月3日 AMC ALL.N Q2 2016 The Allstate Corporation 2016年8月3日 AMC CTL.N Q2 2016 CenturyLink Inc 2016年8月3日 AMC RIG.N Q2 2016 Transocean Ltd 2016年8月3日 AMC ALB.N Q2 2016 Albemarle Corp 2016年8月3日 AMC MET.N Q2 2016 美国大都会人寿保险公司(Metlife) 2016年8月3日 AMC PRU.N Q2 2016 保德信金融集团(Prudential Financial) 2016年8月3日 AMC XEC.N Q2 2016 Cimarex Energy Co 2016年8月3日 AMC CF.N Q2 2016 CF Industries Holdings Inc 2016年8月3日 AMC FSLR.OQ Q2 2016 First Solar Inc 2016年8月3日 AMC WU.N Q2 2016 西联汇款(Western Union) 2016年8月3日 AMC AWK.N Q2 2016 American Water Works Company Inc 2016年8月4日 BMO BDX.N Q3 2016 Becton Dickinson and Co 2016年8月4日 BMO PCLN.OQ Q2 2016 Priceline Group Inc 2016年8月4日 BMO HSIC.OQ Q2 2016 Henry Schein Inc 2016年8月4日 BMO PWR.N Q2 2016 Quanta Services Inc 2016年8月4日 BMO VIAB.OQ Q3 2016 维亚康姆(Viacom) 2016年8月4日 BMO PH.N Q4 2016 Parker-Hannifin Corp 2016年8月4日 BMO CHK.N Q2 2016 Chesapeake Energy Corp 2016年8月4日 BMO AME.N Q2 2016 Ametek Inc 2016年8月4日 BMO K.N Q2 2016 Kellogg Co 2016年8月4日 BMO CHD.N Q2 2016 Church & Dwight Co Inc 2016年8月4日 BMO BLL.N Q2 2016 Ball Corp 2016年8月4日 BMO REGN.OQ Q2 2016 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2016年8月4日 BMO IRM.N Q2 2016 Iron Mountain Inc 2016年8月4日 BMO WRK.N Q3 2016 WestRock Co 2016年8月4日 11:00 DUK.N Q2 2016 Duke Energy Corp 2016年8月4日 12:00 HAR.N Q4 2016 Harman International Industries Inc 2016年8月4日 12:00 APA.N Q2 2016 Apache Corp 2016年8月4日 AMC ATVI.OQ Q2 2016 Activision Blizzard Inc 2016年8月4日 2016年8月8日 AMC ED.N Q2 2016 Consolidated Edison Inc 2016年8月4日 AMC FRT.N Q2 2016 Federal Realty Investment Trust 2016年8月4日 AMC PKI.N Q2 2016 PerkinElmer Inc 2016年8月4日 AMC SYMC.OQ Q1 2017 赛门铁克(Symantec) 2016年8月4日 AMC MSI.N Q2 2016 摩托罗拉解决方案(Motorola Solutions) 2016年8月4日 AMC EOG.N Q2 2016 EOG Resources Inc 2016年8月4日 AMC MHK.N Q2 2016 Mohawk Industries Inc 2016年8月4日 AMC FLR.N Q2 2016 Fluor Corp 2016年8月4日 AMC TRIP.OQ Q2 2016 TripAdvisor Inc 2016年8月4日 AMC MNST.OQ Q2 2016 Monster Beverage Corp 2016年8月5日 BMO CTSH.OQ Q2 2016 Cognizant Technology Solutions Corp 2016年8月5日 BMO AES.N Q2 2016 AES Corp 2016年8月5日 BMO XRAY.OQ Q2 2016 Dentsply Sirona Inc 2016年8月5日 BMO CNP.N Q2 2016 CenterPoint Energy Inc 2016年8月5日 BMO WY.N Q2 2016 Weyerhaeuser Co 2016年8月5日 BMO WLTW.OQ Q2 2016 Willis Towers Watson PLC 2016年8月5日 AMC KHC.OQ Q2 2016 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ) 2016年8月5日 2016年8月9日 AMC BRKb.N Q2 2016 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 2016年8月5日 AMC AEE.N Q2 2016 Ameren Corp